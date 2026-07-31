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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198687
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Кочнов Павел

СОБЫТИЯ


31.07.2026 ГК Softline разработала ИИ-классификатор для автоматической обработки обращений 1
06.06.2024 ГК Softline объявляет об интеграции мультипродуктовой платформы «МойОфис» в Softline Universe 1
20.05.2024 ГК Softline интегрировала операционные системы «Альт» российского разработчика «Базальт СПО» в Softline Universe 1
20.05.2024 Операционные системы «Альт» появились в экосистеме Softline Universe от ГК Softline 1
05.12.2013 «Техносерв» запустил услугу предоставления системы технического учета для операторов связи из «облака» 1
27.11.2012 "Техносерв": OSS/BSS смещаются в госсектор 1
25.06.2009 «Техносерв» построил систему учета сетевых ресурсов в МТТ 1
23.06.2009 «Техносерв» создал Департамент прикладных решений 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Кочнов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 4
Softline - Софтлайн 3737 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 946 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 431 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 2
Softline - Polymatica - Полиматика 201 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 2
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Koch Equity Development - iconectiv - Bellcore - Telcordia Technologies 31 2
Convergys 11 1
CSG International 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15734 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Vodafone Group 1412 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1421 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1098 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5664 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64997 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26163 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25593 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34876 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28231 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36117 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10656 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1873 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18097 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12873 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8629 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33431 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 952 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24363 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 96 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16181 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12182 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5193 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2357 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT - Ringtone - Рингтон - мелодия для звонка 157 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 120 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 570 1
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 51 1
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manage System - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 43 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2305 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10125 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13108 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12215 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2212 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1213 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8244 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2695 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4387 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29666 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12828 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1178 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 1
Softline Universe - SLU 29 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 243 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 116 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Новые облачные технологии - МойОфис 956 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 151 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 1
Крынина Евгения 32 2
Суркова Ирина 5 1
Иванников Александр 23 1
Самойленко Максим 67 1
Бертяков Виктор 8 1
Кушнарев Кирилл 4 1
Довгань Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165875 7
Франция - Ницца 34 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14806 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Ирландия - Дублин 164 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57593 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11657 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3575 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8477 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11680 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53384 2
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5697 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3793 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1476 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2474 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6160 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 695 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2237 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 761 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33692 1
Энергетика - Energy - Energetically 5841 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2817 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1724 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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