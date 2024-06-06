ГК Softline объявляет об интеграции мультипродуктовой платформы «МойОфис» в Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, интегрировала универсальную платформу для совместной работы с документами и коммуникаций «МойОфис» в Softline Universe (SLU). Теперь пользователям экосистемы станут доступны все продукты вендора, а также услуги по их внедрению, сопровождению и поддержке. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Сотрудничество компаний длится около 10 лет. В рамках нового витка развития партнерских отношений в экосистему Softline Universe вошли: цифровое рабочее пространство для совместной работы и корпоративного общения Squadus; корпоративная почта Mailion; почтовый сервер «МойОфис Почта 2»; решение для хранения и управления файлами «МойОфис Частное облако 2»; десктопные версии редакторов на АРМ под управлением SLU. Продукты будут доступны по модели SaaS и из облака Softline.

Заказчики могут воспользоваться услугами экспертов Softline по обучению пользователей, а также внедрению, сопровождению и технической поддержке систем. ГК Softline является авторизованным интегратором, и ее специалисты обладают достаточными компетенциями для полного сопровождения решений на всех этапах проекта.

Softline Universe — это модель предоставления доступа к экосистеме прикладных интегрированных сервисов, вычислительным ресурсам и инфраструктуре по модели подписки. Она позволяет настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, снижая таким образом затраты на ИТ. Все продукты, включаемые в Softline Universe, принадлежат к числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры.

«Решения, входящие в состав платформы «МойОфис», отличаются широкой функциональностью, соответствуют стандартам безопасности и обладают оптимальным соотношением цена-качество. Сам вендор является одним из лидеров российского ИТ-рынка. Поэтому мы, несомненно, рады расширению сотрудничества и включению продуктов в нашу экосистему Softline Universe. За долгие годы партнерства эксперты группы компаний накопили большой опыт работы с продуктами вендора, и теперь получили новую возможность для его демонстрации», — сказал Павел Кочнов, главный архитектор продукта Softline Universe ГК Softline.

«Наши решения отлично дополняют концепцию Softline Universe: они включены в реестр ПО, закрывают ряд потребностей пользователей и легко интегрируются с другими ОС и ПО. Поэтому включение платформы в экосистему было лишь вопросом времени — это очередной логичный шаг в развитии нашего партнерства. Совместными усилиями мы уже много лет развиваем российский ИТ-рынок и, благодаря консолидированной экспертизе специалистов обеих компаний, добиваемся значительных результатов», — отметил Александр Иванников, коммерческий директор «МойОфис».