ГК Softline интегрировала операционные системы «Альт» российского разработчика «Базальт СПО» в Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о включении операционных систем «Альт» разработки «Базальт СПО» в Softline Universe. Продукты помогут клиентам экосистемы в решении задач цифровизации и импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В Softline Universe интегрированы операционные системы «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К», «Альт Образование», «Альт Сервер», «Альт СП Рабочая станция» и «Альт СП Сервер». Решения входят в Реестр российского ПО.

В рамках включения решений в Softline Universe специалисты группы компаний будут оказывать полный цикл интеграторских услуг: от консультаций до технического сопровождения. В зависимости от специфики запроса, задач и отрасли экономики эксперты будут подбирать заказчикам релевантную платформу, а далее внедрять ее и опционально оказывать поддержку по решению.

Softline Universe — это модель предоставления доступа к экосистеме прикладных интегрированных сервисов, вычислительным ресурсам и инфраструктуре по модели подписки. Она позволяет настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, снижая таким образом затраты на ИТ. Все продукты, включаемые в Softline Universe, принадлежат к числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры.

«Продукты, входящие в экосистему Softline Universe, помогают заказчикам решать практически любые цифровые задачи, стоящие перед компанией в условиях цифровизации и импортозамещения. Теперь продуктовый портфель дополнили операционные системы «Альт». Они многофункциональны и безопасны, подходят как частным, так и государственным компаниям, что особенно актуально в текущих условиях. Мы рады развитию партнерских отношений и интеграции ОС в Softline Universe», — отметил Павел Кочнов, главный архитектор продукта Softline Universe ГК Softline.

«Мы рады предложить заказчикам Softline Universe наши продукты, потому что уверены в их надежности. У нас собственная инфраструктура разработки, наши операционные системы — действительно российские. Пользователи ОС «Альт» регулярно получают обновления по безопасности, им доступна документация и техническая поддержка на русском языке», — отметила Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.