«Базальт СПО» открыла представительство в Казани

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», открывает представительство в столице Республики Татарстан, стратегически важном регионе России. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Предприятия республики и региональные партнеры смогут эффективнее сотрудничать с компанией-разработчиком, упростятся процессы принятия решений, сократятся сроки внедрений, технологии и продукты вендора станут доступнее заказчикам, а техническая поддержка — оперативнее и удобнее.

Представительство «Базальт СПО» находится по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 5, офис 422.

По словам директора ИТ-компании «Центр» Айдара Хуснутдинова, ОС семейства «Альт» используются в Республике Татарстан с 2008 г. и получили у пользователей высокие оценки. Они стали надежным фундаментом для построения информационных систем в различных областях.

«Предприятия Татарстана одними из первых в России начали реальное движение к технологическому суверенитету, — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — Совместная работа по внедрению ОС семейства «Альт» идет много лет. Мы видим свою задачу в расширении пула заказчиков и предоставлении им поддержки, отвечающей самым высоким требованиям. В этом нам поможет открывшееся представительство».

«Безопасность ПО, ИТ-инфраструктуры и независимость от зарубежных поставщиков имеют решающее значение. Поэтому все больше заказчиков делают выбор в пользу ОС семейства «Альт», — отметил Айдар Хуснутдинов. — Начиная с 2013 г., ОС «Альт СП», «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция» широко применяются в медицинских организациях Татарстана. Продукты являются основной ИТ-инфраструктуры Республиканской клинической больницы и многих других лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан. Это говорит о доверии, которое система завоевала в сфере медицинского обслуживания, где критически важное значение имеют стабильность и безопасность данных. ОС «Альт» продемонстрировали надежность, устойчивость и высокую эффективность в самых разных областях применения, что делает эти решения прекрасным выбором для широкого круга организаций».

В январе 2024 г. «Базальт СПО» стала членом Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан (АСЦР), которая объединяет ведущие ИТ-компании Татарстана, крупные производственные предприятия, государственные и муниципальные органы власти, вузы, научные и общественные организации.

Членство в АСЦР позволит «Базальт СПО» участвовать в формировании стратегии цифрового развития Республики Татарстан. Специалисты «Базальт СПО» получат первоочередной доступ к уникальной отраслевой экспертизе, смогут совместно с членами Ассоциации разрабатывать ИТ-решения и интегрировать различные продукты в единые программно-аппаратные комплексы, что ускорит переход на полностью российскую цифровую ИТ-инфраструктуру.

В ближайшем будущем казанское представительство планирует наладить сотрудничество с соседними регионами.

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.