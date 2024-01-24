VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города»

Компании VisionLabs и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве, направленном на разработку совместных импортонезависимых решений для корпоративного, транспортного и государственного секторов. Первым шагом сотрудничества стало комплексное тестирование и обеспечение совместимости платформы компьютерного зрения LUNA от VisionLabs с операционными системами семейства «Альт». Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Продукты компаний — полностью российские разработки, их можно использовать в рамках проектов по импортозамещению для обеспечения бесперебойной работы технологической инфраструктуры. Решение, которое совместно разрабатывают «Базальт СПО» и VisionLabs, позволит создавать и разворачивать сервисы на основе компьютерного зрения в защищенной среде ОС.

«"Базальт СПО" особое внимание уделяет совместимости операционных систем с отечественными инфраструктурными продуктами, такими как платформа компьютерного зрения LUNA от VisionLabs. Мы стремимся предоставить пользователям возможность построить современную цифровую среду полностью на отечественных продуктах», — сказала Евгения Крынина, и.о. коммерческого директора «Базальт СПО».

Пользователям станет доступен широкий функционал в среде ОС «Альт»: оплата в режиме Face Pay для транспортного сектора, биометрические сервисы на объектах критической инфраструктуры, сценарии коммерческих биометрических систем и многое другое.

Платформа компьютерного зрения LUNA позволяет аутентифицировать человека по лицу, а также распознать дополнительные атрибуты: пол, возраст, эмоции, элементы одежды, особенности поведения, и может применяться в рамках решений «умного города». Решения на основе LUNA PLATFORM уже используются в банковских и государственных сервисах, на промышленных предприятиях, в ритейле и телеком-секторе.

Операционные системы семейства «Альт» позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Они работают на большинстве аппаратных архитектур, в том числе — с поддержкой российских процессоров («Эльбрус», «Байкал», платы компании ЭЛВИС, ИТ-оборудование компании YADRO).

Стабильная ветка одного из крупнейших в мире хранилищ данных «Сизиф», проверенная на уязвимости командой «Базальт СПО», служит фундаментом для построения всех продуктов компании. Хранилище находится под юрисдикцией и на территории Российской Федерации. ОС «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе более чем на один млн компьютеров по всей России.

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LUNA PLATFORM и операционные системы «Альт» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а ОС «Альт СП» сертифицирована ФСТЭК России.

«VisionLabs и “Базальт СПО” находятся в числе лидеров в своих областях, поэтому совместное решение компаний особенно актуально на рынке. Наше партнерство позволит клиентам эффективно использовать технологии компьютерного зрения в системах, полностью отвечающих требованиям безопасности, в том числе и законодательным», — сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

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VisionLabs — создает продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. Более 1,7 млн камер по всему миру используют программное обеспечение VisionLabs.

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.