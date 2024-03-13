Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое

«Базальт СПО» выпустила обновления операционных систем «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2 на платформе p10. Эти программные продукты компания рекомендует в качестве основы для построения ИТ-инфраструктуры любого масштаба и уровня сложности на государственных и коммерческих предприятиях. Обе ОС работают на процессорах Intel/AMD, «Байкал-М», Kunpeng, «Эльбрус». «Альт Рабочая станция» может работать на 32-битных процессорах Intel. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Альт Сервер» 10.2

Приступая к усовершенствованию ОС, разработчики проанализировали и переосмыслили роли сервера в ИТ-инфраструктуре, в связи с чем были изменены профили установки. Теперь при инсталляции системы можно выбрать ту конфигурацию, которая наилучшим образом отвечает задачам: офисный сервер; сервер Samba-DC (контроллер домена Active Directory); домашний сервер; минимальная установка.

Графическая среда MATE предлагается по умолчанию только в профиле «Домашний сервер», но по желанию может быть выбрана дополнительно в любом другом профиле. Также можно отдельно выбрать для установки инструменты разработчика, включая сборочную среду.

Отдельный раздел «Групповые политики» в настройках профилей позволяет установить инструменты администрирования, шаблоны групповых политик, а также средства применения групповых политик.

В обновленной версии переработан специальный образ для восстановления системы (resque), доступный из меню установки ОС. Туда добавлены утилиты для работы с программным рейдом и USB-устройствами.

Изменения коснулись инсталлятора (установщика системы). Доработан модуль установки на специализированный рейд-массив Intel VROC. Изменился и внешний вид кнопки «Показать список шагов» — теперь она выглядит как логотип «Базальт СПО».

Как и в предыдущей версии, «Альт Сервер» 10.2 предлагает два ядра — 5.10 и 6.1, оба с длительным сроком поддержки. Наличие двух ядер — это свойство инсталлятора. Нужный вариант можно выбрать на этапе установки.

Оптимизирована работа служб, запускаемых по умолчанию, — теперь сетевые службы NetworkManager или systemd-networkd запускаются автоматически в зависимости от выбранного профиля установки. Неиспользуемые службы отключены.

Исправлены ошибки, связанные с работой тачпада и тачскрина для некоторых моделей ноутбуков (если выбрано ПО с графической средой и оно используется как рабочее место разработчика). Устранены ошибки, возникавшие при запуске Wine и создании файлов квот.

Лицензионный договор на «Альт Сервер» 10.2 не предусматривает предоставление прав на использование продукта в качестве хоста виртуализации. Для этой функции нужна лицензия на ОС «Альт Виртуализация».

Полная информация о версии «Альт Сервер» 10.2 — на ALT Linux Wiki и в официальной документации.

«Альт Рабочая станция» 10.2

В установщик ОС добавлен пункт «Групповые политики», аналогичный «Альт Сервер» 10.2. В инсталляторе «Рабочей станции» стал доступен режим OEM-установки. Данный способ установки ОС необходим производителям компьютеров и реселлерам, которые хотят предустановить российские ОС на устройства перед их продажей.

Установленный таким образом дистрибутив позволяет пользователю при первом запуске самостоятельно выбрать язык, принять лицензионное соглашение, настроить дату/время, сеть, задать пароль root, создать системного пользователя.

Также в инсталлятор добавлен профиль установки на BtrFS (с подтомами для поддержки timeshift), исключен пакет Chromium (браузер). Вместо него предлагается Chromium-Gost, который позволяет открывать сайты с шифрованием по алгоритму ГОСТ, например, личные кабинеты на портале госзакупок. Для этой функции также потребуется установленный программный продукт «КриптоПро». В образ добавлен пакет apt-conf-r7 (на x86_64). Он прописывает путь к репозиторию Р7-Офис, из него штатным образом можно установить пакеты.

Полная информация об «Альт Рабочая станция» 10.2 — на ALT Linux Wiki и в официальной документации.

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 года) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Компания «Базальт СПО» поддерживает международную команду разработчиков свободного программного обеспечения ALT Linux Team.