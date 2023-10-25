Россияне выпустили новую версию «простого» Linux для безболезненного перехода с Windows

«Базальт СПО» выпустила обновленный Linux-дистрибутив Simply Linux, быстрый в освоении и оснащенный упрощенным интерфейсом. ОС наполнена солидным набором предустановленного ПО, что позволит начинающим пользователям сразу начать работать в системе, а не тратить время на освоение процесса установки дополнительного софта. Дистрибутив бесплатный и имеет функцию автоматической установки драйверов Nvidia.

Linux для начинающих

Компания «Базальт СПО», ранее известная как «Альт Линукс», сообщила CNews о выходе обновленной версии операционной системы Simply Linux с индексом 10.2. Это бесплатный российский дистрибутив Linux с интерфейсом, напоминающим Windows – в наличии стартовое меню в левом нижнем углу экрана а-ля «Пуск» в Windows, классический файловый менеджер, оконный интерфейс и широкий набор предустановленного ПО. Например, в комплект поставки входит офисный пакет LibreOffice – свободный и бесплатный аналог Microsoft Office со схожим интерфейсом.

К числу особенностей проекта относится простота освоения и эксплуатации.

По словам разработчиков, Simply Linux ориентирован в первую очередь на домашнее использование, но может устанавливаться и на офисные компьютеры в компаниях малого бизнеса. Платить за дистрибутив не нужно – он доступен для легального скачивания с сайта «Базальт СПО» в двух видах – для чистой установки на ПК и развертывания на USB-носителе (Live-образ).

Фото: Базальт СПО Интерфейс Simply Linux миллионам пользователей Windows покажется знакомым

Платная версия у Simply Linux тоже есть – редакция CNews обнаружила ее в каталогах российских ритейлеров, в частности, в «Ситилинке» по цене 3200 руб. Ее отличие от бесплатной версии – в наличии технической поддержки.

Никаких сложностей с драйверами

Одна из главных «фишек» Simply Linux 10.2 – это возможность полностью автоматического поиска подходящих драйверов для видеокарт с чипом Nvidia с последующей их самостоятельной установкой без участия пользователя. Это в значительной степени упрощает процесс адаптации, потому что Nvidia печально известна своими драйверами, с установкой которых нередко возникают проблемы не только на Linux, но и на Windows.

Еще одно новшество в дистрибутиве – это ядро Linux 6.1 LTS с пролонгированной поддержкой со стороны сообщества. Это не самая новая версия ядра на момент выпуска дистрибутива – 6.1 вышла в декабре 2022 г., а в конце августа появился апдейт до версии 6.5. При установке пользователь волен отказаться от ядра 6.1 в пользу 5.10 образца декабря 2020 г.

Simply Linux поставляется со встроенным софтом Wine, очень нужным тем, кто только что решил отказаться от Windows в пользу Linux. Wine нужен для запуска под Linux программ, написанных для Windows, и в обновленном Simply Linux 10.2 эта утилита обновлена до версии 8.14.

Фото: Базальт СПО Базовый набор ПО для начала работы - в комплекте

В комплект поставки дистрибутива, помимо перечисленного ПО, входят редактор векторной графики Inkscape 1.2.2, браузер Chromium 117, почтовый клиент Mozilla Thunderbird 102.11 и аудиопроигрыватель Audacious 4.3, а также редактор растровой графики GIMP 2.10, графическая оболочка Xfce 4.18 и медиапроигрыватель VLC 3.0.

Также для Simply Linux существует собственный репозиторий с приложениями. На вопрос CNews о количестве утилит в его составе представители «Базальт СПО» к моменту выхода материала ответить не смогли.

Апгрейд не потребуется

Одно из ключевых преимуществ Simply Linux, помимо внешнего сходства с Windows и штатной возможности запуска Windows-программ – это умение системы работать даже на древних компьютерах. Оно проявляется в первую очередь в умеренных аппетитах по части объема оперативной памяти – системе будет достаточно лишь 2 ГБ ОЗУ.

Для сравнения, новая Windows 11 нуждается минимум в 4 ГБ ОЗУ, но стабильность работы системы с таким объемом оперативки остается под вопросом. Также Simply Linux хватит 30 ГБ свободного места на диске для установочной версии и 20 ГБ на USB-носителе для Live-версии. Установочный ISO-дистрибутив уместится на 8-гигабайтной флешке.

История Simply Linux

Simply Linux – это проект разработчика Дениса Корявова из международной команды разработчиков свободного программного обеспечения ALT Linux Team. Первая версия дистрибутива увидела свет в 2009 г. – она с самого начала создавалась для базовых пользователей ПК.

Бесплатный дистрибутив можно купить

С 2010 г. проект развивается силами компании «Альт Линукс», ныне «Базальт СПО». Концепция системы осталась прежней – упор делался на бесплатное распространение, минимальные требования к «железу» и простоту использования.

До версии 8 Simply Linux дорос к лету 2017 г. Версия 9 стала доступна в апреле 2020 г. Дистрибутив 10.0 вышел в декабря 2021 г., а 10.1 – в начале июля 2022 г. Таким образом, над версией 10.2 разработчики трудились почти полтора года.

Прямой конкурент

В России существует великое множество отечественных операционных систем, построенных на Linux. Даже у самой «Базальт СПО» их несколько – в дополнение к Simply Linux компания развивает семейство ОС «Альт». Также в России разрабатываются Astra Linux, РОСА (а также их мобильные версии), «Ред ОС» и многие другие.

Но все перечисленные системы не позиционируются разработчиками как упрощенные. В этом плане конкуренцию Simply Linux может составить, разве что, Green Linux, построенный на Linux Mint и созданный командой независимых разработчиков.

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Green Linux, как и Linux Mint, считается одним из самых простых в освоении дистрибутивов Linux. Его установочный образ «весит» около 2,2 ГБ

Главная особенность Green Linux 21 – это адаптация дистрибутива под современные российские реалии. Это проявляется в программном импортозамещении – иностранный софт, который часто поставляется в составе популярных дистрибутивов Linux, заменен на российские аналоги.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступили официальные комментарии «Базальт СПО».

На вопросы, почему в качестве графической среды была выбрана именно Xfce, и есть возможность заменить ее на другую, в компании ответили: «Графические среды отличаются друг от друга, прежде всего, требованиями к аппаратному обеспечению. Основное преимущество Xfce перед другими окружениями рабочего стола в том, что Xfce обладает самыми минимальными системными требованиями и при этом достаточно функциональна. Благодаря этой графической среде Simply Linux запустится даже на компьютере с 512 МБ оперативной памяти. При желании продвинутый пользователь может заменить Xfce на любую другую свободную графическую среду».

На вопрос редакции, могут ли пользователи бесплатной версии, скачавшие ее с сайта разработчиков, рассчитывать на техподдержку, или она доступна только при покупке дистрибутива, в «Базальт СПО» ответили: «Пользователи, скачавшие Simply Linux с сайта «Базальт СПО», могут обратиться за помощью к сообществу в телеграм-канале «Альт линукс», в котором уже более 5 тыс. участников. Среди них есть продвинутые пользователи, а также инженеры и сотрудники «Базальт СПО». Получить ответы на все волнующие вопросы можно и на форуме сообщества «Альт линукс». Дополнительно можно приобрести техподдержку через партнерскую сеть «Базальт СПО». А при покупке дистрибутива на фирменном USB-флеш-накопителе техподдержка уже входит в комплект».

На вопрос, сколько сейчас пользователей у системы, в компании ответили: «Так как Simply Linux — это продукт под свободной лицензией, отследить число пользователей трудно. Сразу после опубликования ссылки на скачивание, создается множество зеркал, с которых также можно загрузить ОС. Подсчитать количество скачиваний с этих ресурсов невозможно. По данным «Базальт СПО» о загрузках с официального сайта, количестве запросов пользователей и отзывов на продукт, за последние несколько лет на Simply Linux перешли более 500 тыс. пользователей. Simply Linux продается и в магазинах. За 2023 г. было продано более 1000 USB-флеш-накопителей с сертификатом техподдержки».

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К основным преимуществам данной ОС перед другими свободными дистрибутивами с развитым мировым сообществом разработчики отнесли то, что она «реализована полностью на русском языке – от технической документации до всех существующих в ОС настроек и описаний. «Для российских пользователей это удобнее», – добавили в «Базальт СПО».

Также разработчики подчеркнули, что Simply Linux «рассчитана на домашнее использование, а также может применяться в компаниях малого и среднего частного бизнеса». «Она не подойдет для государственных компаний, так как не входит в реестр российского ПО. И это принципиальное наше решение – сделать бесплатный продукт для пользователей Для госзаказчиков «Базальт СПО» развивает другие продукты, в том числе сертифицированную ФСТЭК России для применения в КИИ – это ОС «Альт СП», – отметили разработчики.