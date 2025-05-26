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Перроте Сергей


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Новый терминал аэропорта Минеральные Воды работает на ОС «Альт» 1
05.12.2024 PLM-решение «Аскон» совместимо с операционными системами «Альт» 1
16.09.2024 «Альт Домен» — новое решение для управления корпоративной инфраструктурой с различными операционными системами 1
08.02.2024 «Базальт СПО» и «ГМК "Норильский никель"» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения технологического суверенитета 1
26.05.2005 «Славнефть» делает ставку на отечественные серверы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Перроте Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 694 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 406 1
Microsoft Corporation 24847 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Oracle Corporation 6758 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 604 1
Intel Corporation 12309 1
Dell EMC 5052 1
IBM - International Business Machines Corp 9472 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7654 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16356 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1535 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5028 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6313 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2081 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11877 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1759 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21178 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6850 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9542 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 954 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5925 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6464 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1173 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1082 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
Linux OS 10221 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1374 1
Microsoft Windows 15896 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 21 1
Аскон - Лоцман:PLM 86 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 92 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 196 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 206 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 30 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1362 1
Intel Itanium 629 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 1
InterSystems Cache 134 1
Трандин Сергей 93 1
Баран Николай 1 1
Личман Александр 2 1
Ставцев Роман 1 1
Храмков Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 4
Европа 24383 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5917 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1513 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 851 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2501 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2808 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2484 1
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