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Перроте Сергей
УПОМИНАНИЯ
Перроте Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 1
|Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
|Трандин Сергей 93 1
|Баран Николай 1 1
|Личман Александр 2 1
|Ставцев Роман 1 1
|Храмков Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148812 4
|Европа 24383 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
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