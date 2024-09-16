Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО Импортонезависимость
|

«Альт Домен» — новое решение для управления корпоративной инфраструктурой с различными операционными системами

«Альт Домен» позволяет плавно и экономично перевести корпоративную инфраструктуру на российское программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«В процессе перехода компании с одной операционной системы на другую ИТ-специалисты предприятий испытывают большой стресс. Сотрудники, которые всю жизнь повышали квалификацию в области Microsoft, вдруг осознают, что их знания и квалификация не имеют никакой ценности, и необходимо в кратчайшие сроки изучить совершенно новый продукт с другой логикой. "Альт Домен" позволяет работать в сети с разными операционными системами, обучаясь новому постепенно», — сказал Сергей Перроте, директор по работе с корпоративными клиентами.

На первом этапе миграции групповые политики, входящие в «Альт Домен», позволяют администратору сети работать с операционными системами на ядре Linux с помощью привычных инструментов Microsoft Active Directory. Постепенно компьютеров с российскими ОС становится больше, подключаются серверы на Linux и в итоге контролеры Microsoft Active Directory полностью замещаются.

«Этот процесс может длиться пять и более лет, и все это время сеть остается целостной и управляется из единого центра», — сказал Сергей Перроте.

Таким образом «Альт Домен» позволяет сэкономить на переподготовке системных администраторов и плавно переходить с зарубежных ИТ-решений на российские, сохраняя целостность сети и непрерывность бизнес-процессов.

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!
Импортонезависимость

«"Базальт СПО" помогает заказчикам, внедряющим "Альт Домен", освоить новую для них технологию. Для этого разработан учебный курс, специалисты компании изучают существующую инфраструктуру и дают рекомендации по миграции, разбирают сложные случаи», — сказал Роман Ставцев, руководитель дирекции по проектам «Базальт СПО».

Проведенное в 2024 г. тестирование показало, что программный комплекс может успешно управлять сетью с несколькими российскими операционными системами разных производителей, подчеркнул он.

В августе 2024 г. введено лицензирование и техническая поддержка решения «Альт Домен».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

«Инфосистемы Джет» потеряли 32 миллиона в споре с коллекторами

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение

Что Apple не смогла, сделает Google. Android-планшеты превратятся в замену ПК, украв главную «фишку» Windows

Антон Рудов, «Тринити»: Мы делаем ставку на собственное производство серверов

Ozon арендует серверы в 14 странах, включая дальнее зарубежье

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/