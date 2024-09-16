«Альт Домен» — новое решение для управления корпоративной инфраструктурой с различными операционными системами

«Альт Домен» позволяет плавно и экономично перевести корпоративную инфраструктуру на российское программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«В процессе перехода компании с одной операционной системы на другую ИТ-специалисты предприятий испытывают большой стресс. Сотрудники, которые всю жизнь повышали квалификацию в области Microsoft, вдруг осознают, что их знания и квалификация не имеют никакой ценности, и необходимо в кратчайшие сроки изучить совершенно новый продукт с другой логикой. "Альт Домен" позволяет работать в сети с разными операционными системами, обучаясь новому постепенно», — сказал Сергей Перроте, директор по работе с корпоративными клиентами.

На первом этапе миграции групповые политики, входящие в «Альт Домен», позволяют администратору сети работать с операционными системами на ядре Linux с помощью привычных инструментов Microsoft Active Directory. Постепенно компьютеров с российскими ОС становится больше, подключаются серверы на Linux и в итоге контролеры Microsoft Active Directory полностью замещаются.

«Этот процесс может длиться пять и более лет, и все это время сеть остается целостной и управляется из единого центра», — сказал Сергей Перроте.

Таким образом «Альт Домен» позволяет сэкономить на переподготовке системных администраторов и плавно переходить с зарубежных ИТ-решений на российские, сохраняя целостность сети и непрерывность бизнес-процессов.

«"Базальт СПО" помогает заказчикам, внедряющим "Альт Домен", освоить новую для них технологию. Для этого разработан учебный курс, специалисты компании изучают существующую инфраструктуру и дают рекомендации по миграции, разбирают сложные случаи», — сказал Роман Ставцев, руководитель дирекции по проектам «Базальт СПО».

Проведенное в 2024 г. тестирование показало, что программный комплекс может успешно управлять сетью с несколькими российскими операционными системами разных производителей, подчеркнул он.

В августе 2024 г. введено лицензирование и техническая поддержка решения «Альт Домен».