ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города

Санкт-Петербург занимает второе место по уровню ИКТ-расходов среди российских регионов. В ближайшие годы, кроме уже существующих ИТ-проектов, в городе будут развиваться мобильные приложения для граждан. По мнению Станислава Казарина, председателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, это позволит увеличить социальный капитал петербуржцев.



CNews: Как скажутся на размере регионального ИТ-бюджета последние события (эпидемия, экономические сложности)?

Станислав Казарин: Этот вопрос сейчас волнует практически все информационное сообщество города, и не только. Вынужденные, незапланированные ранее масштабные затраты на противодействие коронавирусу, заставили правительство города изыскивать необходимые средства из разных региональных источников — о федеральной помощи здесь не говорится.

Конечно, одним из источников стал городской бюджет ИТ-сферы. Практически все проекты в создавшихся условиях отдавали и отдают полностью или частично выделенные ранее средства на общее дело по укреплению городского здравоохранения. О размере вклада ИТ-сферы пока говорить сложно и, преждевременно. Также как сегодня рано говорить о конкретных цифрах секвестра по тому или другому проекту. Можно сказать только одно: эта вынужденная акция существенно сократит в текущем и, наверное, в следующем году бюджет отрасли.

Однако, следует отметить, что в этот сложный период Комитету удается сохранить жизненно важный процесс непрерывного сопровождения государственных информационных систем, а также продолжить развитие по актуальным направлениям приоритетных в регионе проектов, имеющих социальную направленность и обеспечивающих устойчивость системы управления городом.

Важнейшие информационные системы Санкт-Петербурга

CNews: Какие ИТ-проекты планируется реализовать в регионе в 2020 году?

Станислав Казарин: Появления новых проектов в 2020 году вряд ли следует ожидать. Особенностью года стало внедрение противоэпидемиологической тематики в большинство действующих проектов, а также развитие приоритетных из них.

Среди существующих можно выделить несколько важнейших ИТ-проектов. Во-первых, это интегрированная система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти (ОИГВ) Санкт-Петербурга (ИС ИАО). Этот масштабный проект, работающий на органы власти с 2001 года, позволил оперативно наладить взаимодействие Правительства Санкт-Петербурга со всеми региональными и федеральными ИОГВ в условиях резкого обострения эпидемии коронавируса в городе и стране. Система осуществляет непрерывный мониторинг, анализ и прогнозирование социально-экономического развития нашего региона, проводит сравнительный анализ нашего субъекта с субъектами Северо-западного федерального округа, Москвы и страны в целом. В ее задачи также входит мониторинг отношения населения к деятельности руководства (социологические исследования и соцсети).

В рамках развития ИС ИАО выполняются работы по наращиванию функциональных возможностей Цифровой панели губернатора Санкт-Петербурга и разработке индивидуальных панелей для вице-губернаторов, председателей комитетов и глав администраций районов. Это существенно повышает оперативность и качество принимаемых управленческих решений.

Станислав Казарин: Особенностью года стало внедрение противоэпидемиологической тематики в большинство действующих проектов

В настоящее время на Цифровой панели губернатора реализован мониторинг важнейших показателей, характеризующих ситуацию с распространением коронавируса, и мер, предпринимаемых руководством Санкт-Петербурга по противодействию пандемии.

Внедрение персональных инфопанелей для высшего руководства города обеспечивает визуализацию и оперативное доведение до каждого руководителя обработанной, систематизированной информации, что позволяет поэтапно переходить к проактивному управлению регионом.

Еще один проект — межведомственная автоматизированная информационная система предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Эта система по-своему уникальна тем, что имея единое технологическое ядро по обработке заявлений, содержит две точки входа — портал и сеть многофункциональных центров. Когда жизнь в условиях эпидемии заставила временно закрыть МФЦ, всю нагрузку взял на себя функционирующий в режиме онлайн портал gu.spb.ru.

Уже сейчас на портале госуслуг Санкт-Петербурга пользователям доступно более 250 электронных услуг и сервисов, а количество посещений превысило 102 млн. К концу года будут разработаны 23 новые электронные услуги.

Сегодня многие граждане подчас не знают о том, какие услуги им положены по закону, при этом количество государственных услуг растет. Также не всегда просто найти легитимную, проверенную информацию по той или иной жизненной ситуации. В связи с этим разрабатываются цифровые механизмы, которые, на основании имеющихся сведений о гражданине и ранее полученных им услугах, будут предлагать дополнительные государственные услуги, а также сервисы и подборки полезной информации. Это так называемое проактивное предоставление государственных услуг.

Уже сейчас на портале работают отдельные элементы проактивного подхода: в личном кабинете можно подписаться на различные виды проактивного информирования, например, о возможности повторного получения услуг, прохождения диспансеризации, приближении времени записи к врачу, необходимости обновления документов.

Помимо государственных услуг на портале разрабатываются и другие сервисы, имеющие социальную направленность. Это сервисы в сфере добровольчества, предназначенные для взаимодействия государственных учреждений социального обслуживания и некоммерческих организаций в интересах людей, нуждающихся в помощи добровольцев, сервисы для владельцев животных и др.

Для того, чтобы помочь гражданам в комплексном решении их жизненных ситуаций, ведется активная работа с контентом. В частности, создаются подборки полезной информации и информационные разделы различной тематики (например, «COVID-19. Как обезопасить себя и близких?», «Выплаты на детей: 5 000 и 10 000», «Чистый город. Практическое руководство» и др.).

CNews: Как развивается в Санкт-Петербурге АПК «Безопасный город»?

Станислав Казарин: АПК «Безопасный город» — это комплекс систем, которые в режиме реального времени отслеживают ситуацию в городе, принимают обращения граждан по насущным житейским проблемам, а подчас по проблемам, связанным с жизнью и смертью. Например, АПК «Безопасный город», в тесном взаимодействии с ИС ИАО, информационно поддерживает руководство города в противодействии COVID-19.

Одновременно, проводится работа, направленная на облегчение жизни водителям и сотрудникам ГИБДД. В дополнение к обычным письмам, которые часто теряются или запаздывают, гражданам и юридическим лицам будут направляться электронные заказные письма о зафиксированных нарушениях ПДД. Внедряется автоматическое выявление факта повторного нарушения ПДД; факта эксплуатации транспортного средства, зарегистрированного на умершего гражданина. Скоро появится возможность выявления фактического собственника автомашины при обработке нарушений с заведомо искаженными или скрытыми госзнаками. Будет расширяться использование комплексов фото-видеофиксации в целях повышения раскрываемости угонов автотранспорта и др.

CNews: Сейчас много говорится о важности социально-направленных проектов. Как обстоят дела в Санкт-Петербурге?

Станислав Казарин: В регионе продолжается активное развитие и внедрение таких государственных информационных систем, как Региональный сегмент единой системы здравоохранения, Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования, система «Государственные архивы», Единая система строительного комплекса и др.

Региональный сегмент единой системы здравоохранения все это время динамично развивался и будет развиваться прежде всего в направлении обеспечения работы медицинских учреждений в борьбе с последствиями распространения вирусной инфекции.

В условиях перевода в режим самоизоляции учителей и учеников пришлось срочно переходить на дистанционное обучение. Одной из важнейших проблем, которую пришлось решать с введением удаленной работы школ, стала проблема передачи знаний ученикам и управление этим процессом.

В кратчайшие сроки проект «Электронный дневник» от решения простых задач по выставлению оценок и занесению каких-либо замечаний учителей был преобразован в инструмент с широким спектром услуг: планирование уроков; подбор и передача учебного материала по всем предметам обучения; проведение тестирования; перевод в электронный формат взаимодействия педагогов и учеников. Это позволило успешно завершить учебный год более 500 тыс. учащимся и более 40 тыс. педагогов, заложить основы подготовки к новому учебному году в любых условиях.

Знаменательная дата 75-летие Великой Победы нашла свое отражение в масштабном проекте «Государственные архивы». Был запущен информационно-поисковой ресурс «Медаль «За оборону Ленинграда». Обратившись к ресурсу, вы можете найти архивные документы о себе, своих близких и других защитниках города, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Ею награждались активные участники героической обороны города на Неве, все те, кто, несмотря на голод и холод, обстрелы и бомбежки, стоял у станка, гасил зажигательные бомбы, выхаживал раненых, рыл окопы, поддерживал городское хозяйство, учил детей и заботился о них, одерживая тем самым свою личную победу в битве за Ленинград.

Разработан также виртуальный проект «Тихвинский рубеж». Это электронная выставка архивных документов: «Тихвинский рубеж. Тихвин — военная столица Ленинградской области 1941–1943 гг.»

Следует также отметить запуск портала «Культура Петербурга». Проект посвящен культуре нашего города — культурной столицы страны. Он содержит все многообразие событий, персоналий и аспектов, жанров и направлений, связанных с культурной жизнью города. На портале отражаются мероприятия в сфере культуры; новости о предстоящих и прошедших событиях; история и роль города в русской и мировой культуре. Со временем он станет масштабным информационно-просветительским проектом, где каждый сможет найти интересную и полезную информацию.

Кстати, необходимо отметить, что практически все наши ИТ-решения инициированы или поддержаны соответствующими профильными комитетами и администрациями районов. Только после этого проекты становятся легитимными и получают соответствующее финансирование.

Как развивается «Цифровая экономика» и «Умный город»

CNews: Какие открываются проектные офисы, разрабатываются региональные программы в Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и федерального проекта «Умный город»?

Станислав Казарин: В Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» реализуется целый ряд региональных проектов. Под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя администрации губернатора Валерия Пикалева сформирован одноименный Проектный комитет по вопросам утверждения/изменения паспортов региональных проектов по направлению, а также одобрения отчетов о ходе их исполнения. В его состав вошли представители отраслевых органов власти и городской администрации, а также бизнеса.

К числу крупных региональных проектов относится «Цифровое государственное управление», в рамках которого реализуются мероприятия по цифровой трансформации сферы госуправления, в числе которых преобладание цифрового формата взаимодействия государства и населения, оптимизация принципов оказания онлайн-госуслуг и сервисов, популяризация региональных инструментов электронного правительства. Мероприятия и показатели этого проекта включены в государственную программу Санкт-Петербурга «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге», ключевые направления которой определены в том числе Стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года. Общий объем финансирования проекта на 2020-2021 гг. составляет 619,42 млн рублей.

Как я уже говорил, в этом году особое внимание уделено внедрению проактивного подхода к предоставлению в Санкт-Петербурге госуслуг и сервисов. Наша задача заключается в заблаговременном информировании горожан о доступных конкретно им возможностях с учетом конкретных жизненных ситуаций. В основе такого подхода лежит анализ документов-«триггеров», получение которых сигнализирует нам о том, что человек может быть заинтересован в дальнейшем взаимодействии с государством. Этот подход будет развиваться и в будущем.

Также в Петербурге реализуется проект «Умный город», который находится в ведении Проектного комитета под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина. Основным элементом «Умного города» является цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», целью которой является создание эффективного партнерства власти и населения. Приоритетными каналами связи являются чат-боты, опросники, голосования.

В перспективе нам бы хотелось создать «цифровой двойник города», который станет незаменимым помощником для его жителей, например, по вопросам изменения схем движения транспорта, ремонта детских площадок и так далее. В свою очередь, мы надеемся, что петербуржцы станут активнее участвовать в жизни города, что положительно скажется на формировании социального капитала, то есть способности горожан к конструктивным коллективным действиям.

Насколько необходимы типовые решения

CNews: Решения, разработанные в Санкт-Петербурге, передаются и в другие регионы. Можете привести примеры?

Станислав Казарин: Петербургские решения традиционно имеют успех и на региональном уровне. Мы всегда приветствуем обмен опытом и экспорт наших решений как в другие регионы, так и в страны ближнего зарубежья. Созданная специалистами Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра система межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг успешно эксплуатируется в Чеченской республике с 2012 года. В Ямало-Ненецком автономном округе петербургская система «Антинар» используется для определения наиболее приоритетных направлений антинаркотической деятельности.

Информационно-аналитические системы Петербурга уже работают в основе ситуационных центров руководителей таких регионов, как Архангельская, Псковская, Саратовская область и другие. Петербургские наработки в области автоматизации архивной деятельности также вызывают региональный интерес — в этом году внедрение аналогичной системы началось в Тверской области.

Благодаря разработанным в городе программным продуктам автоматизированы информационные процессы служебной деятельности должностных лиц Единой дежурно-диспетчерской службы и Центра управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям в Республике Узбекистан. В качестве «пилота» масштабный проект внедряется в Ташкенте, а затем этот опыт будет распространен по всей территории Республики Узбекистан.

CNews: Как вы относитесь к идее создания типовых решений, которые могли бы использовать все регионы России?

Станислав Казарин: Сама идея типизации программных решений не нова: более десяти лет назад в рамках ФЦП «Электронная Россия» была поставлена задача разработки и апробации типовых решения в сфере региональной информатизации. Наш город, как и многие другие регионы, имеет собственные решения, которые можно смело назвать «типовыми». Однако типовое не означает коробочное, и наша практика экспорта решений в другие регионы показывает, что безболезненно «приземлить» решение на реалии другого региона непросто. Для типизации программных решений необходима типизация и стандартизация нормативной базы, приведение к общему знаменателю локальных нормативных актов и регламентов. В противном случае любое успешно работающее в одном регионе решение будет необходимо на 30-60% адаптировать к другому региону, что не отвечает задачам сокращения издержек, в интересах которых и происходит типизация решений.

Административная реформа предполагала создание типовых регламентов государственных услуг, реестра государственных услуг, изменение нормативной правовой базы предоставления услуг, отработку обратной связи с гражданами, в том числе с использованием ИКТ, разработку показателей качества оказываемых услуг и механизма их коррекции. Эта реформа позволила продвинуться в части создания типовых решений в области оказания государственных услуг, однако в области цифровизации государственных функций ситуация менее оптимистична. Полагаю, что совместные усилия Минкомсвязи, Минстроя и профессионального сообщества позволят уже в ближайшие годы успешно пройти путь по формированию пула типовых решений, и продукты Санкт-Петербурга, безусловно, найдут в этом процессе свое применение.

Мобильные сервисы для граждан

CNews: Вы говорили о важности развития мобильных сервисов для населения. Какие мобильные сервисы уже созданы? Насколько они востребованы? Как вы оцениваете эффект от их появления?

Станислав Казарин: Мобильные сервисы в рамках городских систем в Санкт-Петербурге развиваются уже достаточно давно. Жители города имеют возможность воспользоваться сервисами «Электронного дневника», портала «Наш Санкт-Петербург», городского портала государственных и муниципальных услуг, элементами комплекса «Безопасный город» и ряда других.

Отличие формирующегося в этом году вектора заключается, скорее, в стремлении внедрить дружественный человеко-ориентированный подход в цифровизации города, создании экосистемы сервисов и их типизации в зависимости от социальной значимости и жизненных ситуаций.

Фактически наш подход ориентирован на увеличение социального капитала петербуржцев через аналитику предоставляемых городских данных для дальнейшего понимания потребностей жителей. В рамках создаваемой платформы важными задачами становятся, с одной стороны, консолидация инструментов и информации для удобства граждан, предоставление разработчикам возможности создавать новые сервисы, а с другой стороны, максимальное вовлечение бизнеса в развитие существующих возможностей вместо создания новых сервисов за бюджетные средства.

Вопрос востребованности сервисов на данный момент требует внимательной проработки и проведения исследований, направленных на определение именно тех сервисов, в которых жители нуждаются. Долгосрочным эффектом мы считаем именно наращивание социального капитала через использование цифровых средств, неуклонное повышение комфорта повседневной жизни, увеличение привлекательности нашего города для проживания, ведения бизнеса, туризма.

Важным результатом проекта станет и развитая обратная связь между гражданами и властью. Предполагается, что такая связь будет формироваться на интерактивном, аналитически переосмысленном базисе на основе живых данных о применении сервисов горожанами и их пожеланиях в отношении вектора развития такой модели.

Мобильное приложение всегда является действенным инструментом для активных граждан, которые готовы помогать правоохранительным органам в фиксации и предупреждении различных правонарушений.

Так в декабре 2018 года вышло мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург», и за все время его установили около 60 тысяч пользователей. Приложение предоставляет доступ к ресурсам городской системы видеонаблюдения Санкт-Петербурга. Если пользователь стал участником или свидетелем какого-то происшествия, в приложении он может найти ближайшую к месту события видеокамеру и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива и передать видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения. Записанное и сохраненное через приложение видео может помочь правоохранительным органам в расследовании преступлений, установлении личности преступника. Еще одним преимуществом приложения является расширение видеополя городской системы видеонаблюдения, в результате которого возрастает количество оперативной видеоинформации о происшествиях в городе, что напрямую сказывается на уровне общественной безопасности.

CNews: В период пандемии в некоторых регионах, например, в Москве были запущены мобильные приложения, с помощью которых фактически велась слежка за гражданами. Сейчас пандемия пошла на спад. Как вы относитесь к использованию подобных приложений в принципе? Где грань между обеспечением безопасности и «Большим Братом»?

Станислав Казарин: Этот вопрос, конечно же, не такой простой и однозначный. Он одного порядка с известной фразой про то, что свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого. Если речь идет о глобальной общественной безопасности (например, борьба с эпидемией), то необходимо использовать все возможные средства, в том числе и технические. Уже упомянутое приложение «Безопасный Санкт-Петербург», например, имеет также правоохранительный сегмент, разработанный специально для сотрудников правоохранительных органов. Передача потокового видео в режиме реального времени позволяет блюстителям порядка контролировать обстановку и сразу реагировать на правонарушения в тех локациях, где нет городских видеокамер. Поскольку система городского видеонаблюдения уже зарекомендовала себя в вопросах обеспечения правопорядка, то для контроля соблюдения режима самоизоляции, когда в приоритете здоровье горожан, ее применение было оправдано и целесообразно.