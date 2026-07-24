Индексная книга (каталог) CNews*
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Сергеева Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Сергеева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13749 1
|Шорин Алексей 2 1
|Курбатова Мария 1 1
|Тычинина Ирина 1 1
|Антаков Евгений 1 1
|Жаркова Евгения 1 1
|Maskell Keith - Маскелл Кит 5 1
|Bennett Steve - Беннет Стив 6 1
|de Lencquesaing Aymar - де Ленкесен Аймар 4 1
|Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Белоусов Сергей 254 1
|Орловский Виктор 406 1
|Соколов Алексей 137 1
|Свердлов Денис 201 1
|Пак Олег 112 1
|Дуров Павел 327 1
|Греф Герман 484 1
|Дягилев Василий 84 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 224 1
|Кулик Вадим 206 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Тарасов Арсений 45 1
|Кулашова Анна 71 1
|Алхазов Дмитрий 15 1
|Телков Алексей 45 1
|Глотов Алексей 25 1
|Силкин Андрей 7 1
|Дуров Николай 23 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Гребенников Николай 33 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Тараба Дмитрий 27 1
|Петренко Сергей 32 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Козлова Ирина 28 1
|Архипова Мария 21 1
|Липич Григорий 65 1
|Корюкин Юрий 29 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.