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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
ИКТ 15301
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Сергеева Елена

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 1
29.11.2023 1 минута на верификацию договора: в IDS Borjomi Russia & Belarus внедрили искусственный интеллект Directum 1
11.09.2023 19 октября 2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум 1
19.10.2016 В центре образования «Кудрово» установлены ЦПМ и МФУ от Xerox 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
11.04.2014 Елена Сергеева назначена ВРИО генерального директора Columbus в России 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Сергеева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9175 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3333 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5635 1
Dell EMC 5176 1
Cisco Systems 5367 1
Microsoft Corporation 25751 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15690 1
Lenovo Group 2445 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1729 1
Intel Corporation 12799 1
ИКС 530 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Check Point Software Technologies 829 1
Acronis - Акронис 489 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Directum - Директум 1263 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Telegram Group 2924 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1912 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4938 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1578 1
Adobe Systems 1594 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Trend Micro 651 1
Experian 84 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1120 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1094 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 1
Edelweiss - Эдельвейс 71 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Яндекс Украина 17 1
Пергам Инжиниринг 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8810 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1290 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1513 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1892 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 137 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13749 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26080 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25520 2
Принтер - скорость печати 590 1
Монохромное изображение - Monochrome image 642 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9888 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22274 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7425 1
Оцифровка - Digitization 5173 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12190 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1265 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1247 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1386 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13914 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1424 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8228 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6215 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 950 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24319 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11760 1
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6207 1
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Apple iOS 8563 1
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Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
Шорин Алексей 2 1
Курбатова Мария 1 1
Тычинина Ирина 1 1
Антаков Евгений 1 1
Жаркова Евгения 1 1
Maskell Keith - Маскелл Кит 5 1
Bennett Steve - Беннет Стив 6 1
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Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 1
Ковнир Евгений 75 1
Белоусов Сергей 254 1
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Соколов Алексей 137 1
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Пак Олег 112 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1248 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 17 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6151 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6562 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57502 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15989 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33631 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18094 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 238 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 115 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8470 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8601 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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