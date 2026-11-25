Индексная книга (каталог) CNews*
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Курбатова Мария
СОБЫТИЯ
|25.11.2026
|У российского ИБ-рынка новые приоритеты после завершения сетевого импортозамещения 1
|11.09.2023
|19 октября 2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Курбатова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Пелевин Алексей 16 1
|Сергеева Елена 6 1
|Шорин Алексей 2 1
|Антаков Евгений 1 1
|Жаркова Евгения 1 1
|Тычинина Ирина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170328 2
|Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 12 1
|Европа 25097 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48480 1
|Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9097 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6773 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11629 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.