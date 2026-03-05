Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Шорин Алексей


СОБЫТИЯ


05.03.2026 Фирма «1С» и «Деснол» выпустили новую редакцию «1С:RCM Управление надежностью» 1
11.09.2023 19 октября 2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шорин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 124 1
Сафмар - Европлан - Europlan 43 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 52 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 118 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1712 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8350 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23484 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1896 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 117 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1334 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34254 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57998 1
Оцифровка - Digitization 4957 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6981 1
Сергеева Елена 5 1
Пелевин Алексей 13 1
Курбатова Мария 1 1
Жаркова Евгения 1 1
Антаков Евгений 1 1
Тычинина Ирина 1 1
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46266 1
Европа 24715 1
Россия - РФ - Российская федерация 159229 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 108 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423514, в очереди разбора - 726984.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240