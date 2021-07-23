В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы

Социальные сети постепенно расширяют свое присутствие в жизни пользователей. К общению с одногруппниками присоединились звонки, заказ такси и продуктов, трекеры здоровья, игры и тд. Однако к этому списку можно добавить и поиск работы. Компании не только ведут свои аккаунты в соцсетях и публикуют там вакансии, но и активно ищут соискателей через городские сообщества или тематические группы.

Менеджеры и кассиры ищут работу в соцсетях

Согласно данным сервиса VK Работа, каждый четвертый соискатель (27%) использует соцсети для поиска работы. Эти данные выше прошлогодних. В 2020 г. этот показатель не превышал 15%.

Самыми популярными вакансиями у пользователей «Вконтакте» являются менеджер, администратор, курьер, кассир и оператор колл-центра. Откликаться на объявления в соцсетях также предпочитают соискатели, претендующие на позиции тайного покупателя, грузчика, сборщика, промоутера и комплектовщика-фасовщика.

Пользователям «Одноклассников» интересны вакансии водителей, менеджеров, администраторов, продавцов и кассиров. Также соискатели этой соцсети откликаются на объявления о работе разнорабочим, охранником, грузчиком, уборщиком и комплектовщиком-фасовщиком.

Что касается портрета такого соискателя, то работу в социальных сетях ищут мужчины и женщины в равной степени преимущественно в возрасте до 35 лет (63%) со средним специальным или высшим образованием. Наиболее активными соискателями оказались жители Москвы и МО, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областей.

Большинство пользователей откликаются на объявления о работе с устройств на Android — их оказалось в три раза больше, чем владельцев iOS. Интересно, что за поиском работы в соцсетях соискатель проводит около 35 минут ежедневно.

Поиск в сообществах «Вконтакте» также пользуется спросом у соискателей. Так самыми популярными группами, где чаще всего просматривают вакансии, являются сообщества о работе и подработке в Красноярске, Архангельске, Вологде, Владивостоке, Мурманске, Улан-Удэ, Гатчине и Санкт-Петербурге, Переславле, Евпатории и Кудрово. Также пользователи соцсети активно просматривают объявления в группах про работу вахтовым методом и в конной сфере.

Популярность соцсетей как канала поиска работы подтверждает и опрос соискателей. Согласно исследованию, проведенному VK Работа и Reseach.Me в июне 2021 г среди 1174 пользователей, 41% соискателей ищут работу в социальных сетях: откликаются на посты компаний в официальных аккаунтах, просматривают тематические группы или пишут работодателю напрямую в соцсети. Для некоторых такой способ поиска оказался успешным — 39% хотя бы раз находили так работу. При этом 37% участников писали в личные сообщения работодателю, чтобы уточнить детали и подтвердить договоренности.

Причина востребованности соцсетей у соискателей кроется в их универсальности — 32% опрошенных считают, что так они могут решать и личные, и рабочие дела. Еще 29% отметили, что в соцсети видно, прочитано сообщение или нет. По мнению, 25% в социальной сети общение происходит быстрее, чем в традиционных каналах.

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Работодатели ищут в соцсетях продавцов-консультантов и кассиров

Компании уже активно используют социальные сети как канал поиска сотрудников. Например, с помощью VK Работа работодатели чаще всего размещают «Вконтакте» и «Одноклассниках» вакансии продавцов-консультантов, кассиров, разнорабочих и поваров. Также востребованы специалисты на вакансии менеджеров, уборщиков, администраторов, водителей, официантов и грузчиков.

Компании не забывают и про тематические и группы по поиску работы. Например, за последние четыре месяца более 27 тыс. работодателей разместили свои вакансии в сообществах «Вконтакте». Самыми популярными группами для размещения вакансий являются городские группы с локальными объявления: Улан-Удэ, Красноярск, Екатеринбург, Симферополь, Севастополь, Пенза, Мурманск и Санкт-Петербург. Также в этот рейтинг входит сообщество о вахтовой работе. Стоимость размещения в этих группах варьируется от 150 до 800 руб., в среднем она составляет 350 руб.

«Мы наблюдаем растущий тренд на использование социальных сетей. В целом, если в прошлом году доля трафика в наш сервис из соцсетей не превышала 21%, то сегодня этот показатель достигает уже 31%. Тот же тренд касается и популярности соцсетей среди работодателей — за II квартал 2021 г. размещение объявлений в сообществах “Вконтакте” принесло нам около 20% от всей выручки малого бизнеса. В ближайшем будущем мы прогнозируем увеличение как количества соискателей, так и работодателей, в том числе из сегмента СМБ», — сказала Алла Аршевская, управляющий директор VK Работа.

По данным опроса, проведенного VK Работа в июне 2021 г. среди работодателей, поиск сотрудников через соцсети лишь немногим уступает классическому поиску через рекрутинговые сайты — 58% против 62%. По словам рекрутеров, там они размещают вакансии в тематических сообществах (62%) и на официальной странице компании (33%), спрашивают рекомендации у друзей в соцсетях (43%), а также используют онлайн-рекламу (18%).

Среди плюсов поиска соискателей через соцсети абсолютное большинство рекрутеров — 50% — отметили быстроту коммуникации. Некоторые также отметили, что соцсети дают возможность сразу ознакомиться с профилем соискателя (41%), посмотреть, прочитано ли сообщение (41%), а также заняться не только рабочими, но и личными делами (41%). Многие добавили, что положительно относятся к личным сообщениям в соцсетях от соискателей — по мнению, 65% так люди проявляют интерес к позиции, 59% считают, что так ускоряется время поиска сотрудника.

Что касается закрытия вакансий через соцсети, 19% участников опроса закрывают с их помощью от 10% до 15% своих позиций. Закрыть более 50% объявлений получается у 13% рекрутеров. При этом на вопрос, для поиска каких специалистов больше всего подходят соцсети, 46% ответили «людям без опыта», 43% отметили «всем», 19% выбрали «линейному персоналу».