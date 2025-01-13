Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч станций 1

Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч базовых станций 1

Zyxel представила в России LTE решения для дачников и туристов 1

Samsung раскрыл внешний вид Galaxy Note 8 задолго до анонса 1

МТС провел испытания скоростной технологии Uplink Carrier Aggregation 1

Tele2 и Ericsson протестировали агрегацию несущих двух базовых станций в разных диапазонах 1

МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 1

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В России начинаются продажи суперскоростного смартфона Samsung 1

Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот 1

Yota первой в мире запустила сеть LTE Advanced 1