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Carrier Aggregation Объединение несущих частот LTE



13.01.2025 «МегаФон»: в московском метро установлен рекорд по расходу мобильного трафика в новогодние праздники 1
29.05.2023 «Билайн» улучшил связь во всемирно известном месте побережья Сочи 1
Как раскрыть все возможности 5G? 1
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
26.12.2019 «Билайн» выяснил, чем москвичи занимаются в пробках 1
07.06.2019 Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч станций 1
06.06.2019 Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч базовых станций 1
20.06.2018 «Билайн» обеспечил связь в обновленном аэропорту «Храброво» 1
24.05.2018 «Вымпелком» и Huawei заключили соглашение о развитии 5G 1
02.04.2018 Zyxel представила в России LTE решения для дачников и туристов 1
18.10.2017 Мартин Шкоп - Для 5G и интернета вещей мы создаем новую цифровую инфраструктуру 1
14.07.2017 Samsung раскрыл внешний вид Galaxy Note 8 задолго до анонса 1
11.05.2017 МТС разогнала в Москве мобильный интернет до 95 Мбит в секунду. Но только для избранных 1
10.11.2016 МТС разогнала мобильный интернет в 4G до 50 Мбит/с 1
09.11.2016 МТС провел испытания скоростной технологии Uplink Carrier Aggregation 1
02.11.2016 Tele2 и Ericsson протестировали агрегацию несущих двух базовых станций в разных диапазонах 1
09.09.2016 МТС развернул технологию LTE-A в сети 4G Татарстана 1
03.08.2016 Сеть LTE от МТС «пришла» в села и станицы Дона 1
14.07.2016 Nokia и МТС внедрили в коммерческой сети LTE в Москве технологию агрегации несущих FDD-TDD 1
21.10.2015 МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 1
12.08.2015 МТС в Якутии разогнала сеть 4G до 105 Мбит/с 1
23.12.2014 Qualcomm протестировала возможности Snapdragon 810 в сети LTE-Advanced 1
20.10.2014 МТС увеличит скорости LTE в Нижнем Новгороде 1
15.10.2014 МТС увеличит емкость и скорость LTE в крупных городах 1
03.09.2014 МТС разогнала сеть LTE до 225 Мбит/с 1
28.08.2014 В России начинаются продажи суперскоростного смартфона Samsung 1
01.08.2014 «Билайн» скрестил 4G-частоты и увеличил скорость до 112 Мбит/с 1
25.12.2013 Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот 1
09.10.2012 Yota первой в мире запустила сеть LTE Advanced 1
09.10.2012 Yota запустила технологию LTE Advanced на коммерческой сети в Москве 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Carrier Aggregation и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 13
Huawei 3933 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 7
Samsung Electronics 10254 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 5
Ростелеком 9700 4
МегаФон 8804 4
Qualcomm Technologies 1822 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
X Corp - Twitter 2845 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Yandex - Яндекс 7339 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Telegram Group 1983 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Xiaomi 1732 1
Netgear 237 1
Cisco Systems 5114 1
AKG 65 1
Huawei Technologies 399 1
Samsung Group 53 1
ZTE Corporation 747 1
Qualcomm Europe 15 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 84 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
ZyXEL Communications 291 1
МТС Поволжье макрорегион 56 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 28 1
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 16 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Сочи Парк 10 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 27
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 14
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 6
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 502 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 319 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 4
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 136 4
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 213 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 2
Cloud RAN - Архитектура мобильной сети 15 2
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 20 2
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 22 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 2
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 66 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 80 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 3
X Corp - Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 3
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 2
Samsung Galaxy 955 2
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 2
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 2
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Microsoft Skype 2067 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 1
Huawei Massive MIMO 1 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 45 1
Samsung Galaxy Note 695 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 1
Nvidia Optimus 183 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Qualcomm Snapdragon X 87 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144195 18
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КАД - Кольцевая автомобильная дорога 23 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Дача - дачники 814 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 1
Juniper Research 522 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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