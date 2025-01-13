Carrier Aggregation Объединение несущих частот LTE
Carrier Aggregation и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Перекрёсток 544 2
|Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 16 1
|Открытие Арена - стадион 21 1
|Сочи Парк 10 1
|Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
|Петербургский метрополитен ГУП 136 1
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
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