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Романько Максим
Романько Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 4
|РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 1
|Сочи Парк 10 1
|Черноморье 3 1
|РЖД - Российские железные дороги 1916 1
|Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
|Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
|Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 25 1
|Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 156 1
|Ласкавый Сергей 20 1
|Чуб Александр 42 1
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