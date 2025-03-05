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Романько Максим


05.03.2025 «Билайн» обеспечил канал связи для мониторинга работ по устранению разлива мазута в районе Анапы 1
11.12.2024 Автомобильные тоннели Сочи обеспечены связью и интернетом 1
05.12.2024 «Билайн» запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны 1
29.05.2023 «Билайн» улучшил связь во всемирно известном месте побережья Сочи 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Романько Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 4
РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 1
Сочи Парк 10 1
Черноморье 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 25 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 156 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1011 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7823 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24634 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8312 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2747 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3755 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1642 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12597 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1034 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 84 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10600 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27987 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 30 1
Ласкавый Сергей 20 1
Чуб Александр 42 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 73 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 240 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 397 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6327 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 807 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 731 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2683 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5914 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2419 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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