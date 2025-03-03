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Кузнецов Ян


03.03.2025 «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева перешел на Naumen Service Desk Pro для управления ИТ-сервисами 1
09.07.2024 «Цифра брокер» и «Цифра банк» внедрили систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk Pro 1
24.04.2024 «Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировал сервисную поддержку клиентов с помощью Naumen SD Pro 1
07.12.2023 «Центр корпоративных решений» автоматизировал сервисную поддержку с помощью системы Naumen SD Pro 1
29.11.2022 Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen 1
22.08.2017 «Почта России» запустила систему ИТ-управления на базе технологий Naumen 1
09.04.2013 «Казахойл Актобе» автоматизировала управление ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk 4.0 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Кузнецов Ян и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 630 6
Цифра ГК 2442 1
Аскона Лайф Групп ЦЕС - Центр Единого Сервиса 2 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Казахойл Актобе 2 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 19 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Почта России ПАО 2120 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 142 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
Федеральное казначейство России 1785 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1907 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 341 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 897 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1052 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12610 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2528 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1770 1
Маршрутизация - Routing 507 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 547 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3099 1
Оповещение и уведомление - Notification 4692 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1840 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12831 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10319 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 218 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4760 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5109 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 464 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5102 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1072 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 1
Умные платформы 1707 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1451 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10177 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12047 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 547 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3758 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2196 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 165 7
Microsoft Outlook 1393 1
Apple iPhone 6 4862 1
Naumen Network Manager 7 1
Кириллова Ольга 3 1
Саттыбаев Болат 1 1
Мишустин Михаил 684 1
Ким Евгений 7 1
Синичкин Андрей 3 1
Кальченко Игорь 8 1
Пимоненко Борис 7 1
Емельченков Сергей 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 5
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 39 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6006 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 733 1
Национальный проект 310 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2206 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 955 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1746 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2943 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5470 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 692 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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