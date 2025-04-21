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Naumen внедрила систему для управления ИТ-активами в ПАО «Транснефть»

Naumen внедрила Service Desk Pro для централизации процессов управления ИТ-активами в нефтепроводной компании ПАО «Транснефть». Система обеспечивает учет 5 млн объектов распределенной ИТ-инфраструктуры, включая программные и аппаратные компоненты. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

На базе Naumen Service Desk Pro создана корпоративная автоматизированная система управления ИТ-активами (КАСУА). В рамках пилотного проекта по импортозамещению в ПАО «Транснефть» и ООО «Транснефть — Балтика» российское решение от Naumen пришло на смену собственной разработке компании и решению SAP TOPO. При миграции на Naumen Service Desk Pro перенесен массив данных, который предприятия накопили за восемь лет работы.

Для реализации КАСУА потребовалась настройка более 10 интеграций с различными корпоративными ИТ-системами. Все данные об ИТ-инфраструктуре теперь централизованы, что позволило обеспечить сквозную управляемость ИТ-активами на всех этапах их жизненного цикла — от формирования потребности в активах до вывода их из эксплуатации. В системе автоматизированы процессы согласно методологии и лучшим практикам ITSM. Для поддержания актуальной информации об ИТ-активах реализован механизм автообнаружения.

Создан классификатор ИТ-активов, справочник моделей программного обеспечения и оборудования. Для отслеживания взаимосвязей между компонентами инфраструктуры и предоставляемыми услугами построена база данных управления конфигурациями (CMDB), которая включает 55 тыс. конфигурационных единиц.

Через интеграционные механизмы удалось построить сквозной процесс управления активами — от заявки на закупку и учета лицензий до финансового контроля и сопровождения. Учет активов ведется в связке с финансовыми данными и договорами.

Для принятия решений используются встроенные инструменты аналитики. Настроен 21 отчет в Naumen Service Desk Pro и организована интеграция с BI-системами для сводной отчетности. Это позволяет легко формировать аналитические формы, в том числе для министерств и регуляторов.

Для дальнейшего масштабирования КАСУА на 45 организаций системы «Транснефть» создан центр компетенций на базе ООО «Транснефть — Технологии», который обеспечивает поддержку пользователей, развитие системы и формирование базы знаний. За полтора года реализовано 10 релизов и 881 изменение.

В планах — развитие мультиорганизационной поддержки, масштабирование процессов управления активами и конфигурациями, а также модернизация портала самообслуживания и интерфейсов специалистов.

«Проект «Транснефти» — масштабный шаг не только для заказчика, но и для развития нашего продукта. Благодаря no-code архитектуре Naumen Service Desk Pro компания смогла гибко настроить систему под свои бизнес-процессы без программирования, что было критично при такой степени сложности и масштабе. Особенно важно, что ИТ-специалисты «Транснефти» получили не просто инструмент, а среду, в которой могут самостоятельно развивать решение, оперативно внедрять новые процессы и формировать внутренние компетенции. Это соответствует лучшим мировым практикам и подтверждает, что no-code — не просто про скорость, а про контроль, устойчивость и цифровую независимость», — сказал Ян Кузнецов, руководитель практики Service Management, Naumen.

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