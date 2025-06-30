Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177700
ИКТ 13819
Организации 10737
Ведомства 1469
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76314
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Hisense WFBL Hisense WF стиральная машина


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Новая стиральная машина Hisense WF5I8043BWF доступна российским потребителям 2
24.06.2025 Впервые в России – телевизор Hisense с диагональю 116 дюймов 2
31.07.2024 Hisense представляет новую серию умной бытовой техники 1
22.12.2023 Новинки компании Hisense накануне 2024 года 1
12.10.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 1
23.09.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Hisense WFBL и организации, системы, технологии, персоны:

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 170 6
Toshiba Corporation 2938 3
MIT Media Lab 23 2
Sharp Corporation 1043 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Devialet 3 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 109 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2546 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 737 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9414 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1022 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7201 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1077 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12650 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3585 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1093 3
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 345 3
Умные платформы 1773 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3416 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2260 3
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1004 3
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 58 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 530 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1048 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1065 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 849 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12448 2
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 342 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1927 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 312 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 958 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2691 2
Контрастность 2887 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8124 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 496 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 2
LED-mini экраны 56 2
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 152 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12677 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14075 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5575 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5817 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4696 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 46 3
Hisense Laser TV - Hisense Rollable Screen Laser TV - Hisense Smart Laser TV 4K Ultra HD 11 2
Hisense ULED - дисплей на квантовых точках 13 2
Hisense - серия телевизоров 33 2
Hisense R - Hisense PureFlat - серия холодильников 6 2
TI DLP Чипсет 5 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 307 1
Hisense RVCL - робот-пылесос 2 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 150298 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 2
Америка Южная 860 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2765 2
Нидерланды 3564 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1382 2
Европа 24422 2
Франция - Французская Республика 7911 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5701 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5120 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6112 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1291 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1410 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4165 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2835 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1732 1
Зоология - наука о животных 2717 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4168 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще