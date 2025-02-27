Hisense Laser TV Hisense Rollable Screen Laser TV Hisense Smart Laser TV 4K Ultra HD
Hisense Laser TV и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
|NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 1
|ITHome 35 1
|GizChina - Издание 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.