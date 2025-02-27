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Hisense Laser TV Hisense Rollable Screen Laser TV Hisense Smart Laser TV 4K Ultra HD



27.02.2025 «Яндекс» выпустил двухметровый телевизор с гигантским экраном и Dolby-звуком. Цена 1
12.02.2024 Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк» 1
07.08.2023 Xiaomi выпустила рекордно огромный и дешевый телевизор. Цена 1
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента 2
11.05.2022 Hisense представила новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G на российском рынке 4
22.10.2021 Hisense анонсировала первый в мире лазерный сворачивающийся телевизор 1
30.07.2020 Hisense представила обновленную линейку телевизоров 1
12.10.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 2
24.09.2018 Самые большие телевизоры, которые можно купить сейчас 1
23.09.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 2
10.09.2018 Телевизоры Hisense удивили IFA 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

Hisense Laser TV и организации, системы, технологии, персоны:

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 151 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 4
Toshiba Corporation 2931 3
Sharp Corporation 1041 3
MIT Media Lab 23 2
Samsung Electronics 10294 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
LG Electronics 3620 1
Sony 6554 1
Samsung - Harman - JBL 218 1
Panasonic - Technics 69 1
TÜV 58 1
Apple Inc 12154 1
Xiaomi 1755 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 215 1
Yandex - Яндекс 7438 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 670 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1364 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3495 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7118 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3353 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9350 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1045 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1016 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24299 7
Контрастность 2842 7
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 317 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12582 5
Dolby Vision 188 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10168 5
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1141 5
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 954 5
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 55 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7334 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3844 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25535 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 843 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1895 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10021 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 512 3
ТВ-тюнер - TV tuner 518 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24299 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51062 3
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 972 3
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1045 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1750 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5678 3
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 337 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2120 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2592 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 997 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2815 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3652 2
Умные платформы 1702 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19655 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20893 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6070 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12533 2
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 41 7
Hisense - серия телевизоров 33 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 290 5
Hisense ULED - дисплей на квантовых точках 13 3
Google Android TV 321 3
Hisense WFBL - стиральная машина 2 2
Hisense R - Hisense PureFlat - серия холодильников 6 2
Google Android 14075 2
Apple AirPlay 118 2
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 1
LG UC - серия телевизоров 4 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
Mozilla Firefox OS 90 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Microsoft Windows 15735 1
Sony Triluminos 30 1
Apple HomeKit 41 1
Hisense Full Array Local Dimming 1 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 369 1
AMD Radeon FreeSync 194 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 438 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 63 1
Xiaomi MIUI TV 14 1
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 1
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 409 1
Федосеева Маргарита 7 1
Гребенников Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145538 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17144 4
Европа 21811 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 2
Америка Южная 854 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 2
Нидерланды 3531 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1368 2
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 84 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5896 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29344 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2959 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24263 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5559 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11008 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 563 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3503 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2677 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1257 1
Ergonomics - Эргономика 1603 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
ITHome 35 1
GizChina - Издание 74 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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