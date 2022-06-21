Wildberries Вайлдберриз Ягодки
Wildberries – онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 19 стран: Россия, Турция, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и другие.
- Оборот Wildberries в 2021 году вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 4 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера - свыше 113 млн пользователей (MAU). По данным на июнь, 2022 г., свои товары через Wildberries продают свыше 760 000 российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн SKU товаров от 300 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.
- Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 110 млн человек. По данным на 1 января 2021 г., свои товары через Wildberries продают свыше 500 000 российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает 18 млн SKU товаров от 210 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.
Wildberries упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ревяшко Андрей 19 15
|Иващенко Вячеслав 13 11
|Бакальчук Татьяна 6 7
|Абрамов Алексей 29 5
|Левин Борис 43 5
|Карчев Олег 18 5
|Мангутов Владислав 16 5
|Августон Иван 15 5
|Хрычев Михаил 4 4
|Ковалев Сергей 20 4
|Игнатов Андрей 10 4
|Виноградов Александр 46 4
|Шадаев Максут 460 4
|Симоненко Вячеслав 28 4
|Путин Владимир 2542 4
|Мишустин Михаил 376 4
|Бакин Владимир 4 4
|Чаркин Евгений 203 3
|Поспелов Георгий 8 3
|Фролов Антон 7 3
|Петрова Елена 19 3
|Смирнов Дмитрий 67 3
|Семенов Павел 11 3
|Анкудинов Алексей 7 3
|Романенко Андрей 85 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Левин Леонид 112 3
|Палей Лев 36 3
|Адян Сергей 2 2
|Курило Андрей 37 2
|Пузанов Владимир 8 2
|Man Yu - Мань Юй 9 2
|Курьянов Павел 3 2
|Плетнев Артем 9 2
|Алябьев Андрей 27 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Говорухин Иван 7 2
|Летунов Илья 48 2
|Лутц Игорь 4 2
|Шляпин Евгений 16 2
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