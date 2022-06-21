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Wildberries Вайлдберриз Ягодки

Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки

Wildberries –  онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 19 стран: Россия, Турция, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и другие.

  • Оборот Wildberries в 2021 году вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 4 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера - свыше 113 млн пользователей (MAU). По данным на июнь, 2022 г., свои товары через Wildberries продают свыше 760 000 российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн SKU товаров от 300 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России. 
  • Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 110 млн человек. По данным на 1 января 2021 г., свои товары через Wildberries продают свыше 500 000 российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает 18 млн SKU товаров от 210 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.

 


21.06.2022 Wildberries открыл новый логистический центр в Сибири
08.06.2022 Wildberries перешла на расчеты в национальных валютах с международными партнерами
03.06.2022 Товары и услуги от «билайна» появились на Wildberries
01.06.2022 Wildberries тестирует сервис моментального возврата средств за товары
31.05.2022 Wildberries включил постоплату для 75% пользователей
30.05.2022 Wildberries запустил новый сервис поиска автозапчастей
24.05.2022 Wildberries открыл пункт приемки товаров от предпринимателей Ивановской области
19.05.2022 Wildberries: региональные предприниматели нарастили продажи в 2,5 раза в начале 2022 года
16.05.2022 Wildberries открыл свой первый логистический центр в Армении
13.05.2022 Wildberries открыл новые логистические центры в трех регионах России
05.05.2022 Wildberries: онлайн-продажи мебели выросли почти в 4 раза
28.04.2022 Wildberries нарастил оборот до 289,2 млрд в I квартале 2022 года
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries
20.04.2022 Wildberries запустил программу снижения цен на электронику
25.03.2022 Ozon, «Яндекс.маркет» и Wildberries требуют у властей отсрочек от армии и снижения налогов в разы
23.03.2022 Wildberries выпустил важное обновление в приложении для партнерских грузоперевозок WBDrive
14.03.2022 В Wildberries масштабный сбой. Пользователи теряют заказы и скидки
17.02.2022 Исследование Wildberries: Спрос на ИТ-книги бьет рекорды
07.02.2022 Искусственный интеллект «Ева Вайлет» от Wildberries обработала в три раза больше сообщений пользователей в 2021 году
02.02.2022 Wildberries поощрит продавцов за быструю доставку заказов во время новой волны пандемии
28.01.2022 Wildberries усиливает ИТ-команды
25.01.2022 Спрос на ноутбуки и компьютеры вырос в 2,7 раза в начале 2022 года
18.01.2022 Wildberries выпустил приложение WB Drive для коммерческих грузоперевозок
17.12.2021 Wildberries запустил продажи в Великобритании
15.12.2021 Wildberries запустил чартерные грузовые авиаперевозки на Дальний Восток
14.12.2021 Wildberries снизил стоимость международной доставки
10.12.2021 Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов из сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре
06.12.2021 Wildberries запускает партнерские логистические центры
02.12.2021 Российский онлайн-ритейлер Wildberries вышел на турецкий рынок
30.11.2021 Wildberries наращивает логистическую инфраструктуру для развития торговли между Россией и Казахстаном
24.11.2021 «Сбер» подключил Wildberries к SberBusinessAPI
23.11.2021 Wildberries: продажи цифрового контента в октябре 2021 года выросли почти вдвое
10.11.2021 Wildberries: объем платежей через СБП вырос в 2,3 раза до 2,4 млрд рублей в октябре 2021 года
09.11.2021 Wildberries расширит аналитику для продавцов и улучшит поиск товаров
09.11.2021 Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах
01.11.2021 Wildberries запустил франшизу в Белоруссии, Казахстане и Армении
24.09.2021 Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии
06.09.2021 Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств
27.08.2021 Wildberries запустил экспресс-доставку в Санкт-Петербурге

Публикаций - 185, упоминаний - 234

Wildberries упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Merlion Citilink - Ситилинк 259 31
Yandex - Яндекс 5015 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
Apple Inc 10683 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 13
VK - Mail.ru Group 3057 12
6072 11
1С-ИжТиСи 5461 11
Google LLC 10352 11
Xiaomi 1095 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Merlion Позитроника - интернет-магазин электроники 75 9
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 9
Intel Corporation 11262 8
Merlion - Мерлион 383 8
Samsung Electronics 9333 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Huawei 3222 6
Microsoft Corporation 22497 6
Telegram Group 805 5
1С-Битрикс - Bitrix 443 5
Крок - Croc 1616 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 5
Merlion - Сеть компьютерных клиник 30 5
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 90 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 5
Softline - Софтлайн 1870 5
Oracle Corporation 6035 4
HP Inc. 5313 4
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 120 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 4
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 136 4
Эвотор - Evotor 132 3
ДатаКрат - DataKrat 17 3
Lenovo Group 2077 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 85
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 35
AliExpress 327 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 25
GFG - Lamoda - Купишуз 90 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 15
X5 Group 709 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 14
Связной ГК 1190 14
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 49 13
Магнит - Сеть магазинов 447 12
Лента - Утконос 124 11
AliExpress Tmall 64 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 9
Почта России ПАО 1853 8
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 8
ГПБ - Газпромбанк 842 7
Аэрофлот - Aeroflot 648 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 7
IKEA - ИКЕА 124 7
Русский стандарт Банк 370 6
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 6
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 5
Visa International 1809 5
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 5
ЦИАН - CIAN 62 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
Яндекс.Такси 304 4
Полипластик 12 4
Яндекс.Еда 490 4
Открытие ФК 2713 4
Банк Зенит 215 4
Yves Rocher - Ив Роше 33 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 32 4
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 0 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 18 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 42 2
Федеральное казначейство России 1345 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Роскачество - Российская система качества 22 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 46 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 1
МИК - Московский инновационный кластер 75 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Президент Украины 92 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 11
АФТ - Ассоциация Финтех 251 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 81
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 50
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 40
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Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1377 11
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Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 11
Яндекс.Маркет 524 28
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 23
Google Android 11959 22
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 20
Apple iOS 6422 14
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 12
LG 75SM99 2832 11
ЭОС Дело СЭД 4365 7
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 6
Apple iPhone 6 2649 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 74 5
Google Play - Google Store - Android Market 2732 5
Intel Core - Семейство процессоров 1519 4
Tele2 SIM-карты 25 4
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 136 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 4
Google YouTube - Видеохостинг 2277 4
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 110 4
Apple - App Store 2437 4
WhatsApp Messenger 745 4
VK - Mail.Ru myTarget 127 3
Google Android APP - Advanced Protection Program 354 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 3
Xiaomi Mi Store 31 3
Apple Pay 427 3
Wildberries WB Drive - мобильное приложение для партнерских грузоперевозок 3 3
Microsoft Skype 1940 3
Microsoft Windows 10 11713 3
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 59 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 90 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 3
Ревяшко Андрей 19 15
Иващенко Вячеслав 13 11
Бакальчук Татьяна 6 7
Абрамов Алексей 29 5
Левин Борис 43 5
Карчев Олег 18 5
Мангутов Владислав 16 5
Августон Иван 15 5
Хрычев Михаил 4 4
Ковалев Сергей 20 4
Игнатов Андрей 10 4
Виноградов Александр 46 4
Шадаев Максут 460 4
Симоненко Вячеслав 28 4
Путин Владимир 2542 4
Мишустин Михаил 376 4
Бакин Владимир 4 4
Чаркин Евгений 203 3
Поспелов Георгий 8 3
Фролов Антон 7 3
Петрова Елена 19 3
Смирнов Дмитрий 67 3
Семенов Павел 11 3
Анкудинов Алексей 7 3
Романенко Андрей 85 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Левин Леонид 112 3
Палей Лев 36 3
Адян Сергей 2 2
Курило Андрей 37 2
Пузанов Владимир 8 2
Man Yu - Мань Юй 9 2
Курьянов Павел 3 2
Плетнев Артем 9 2
Алябьев Андрей 27 2
Сардарян Роберт 19 2
Говорухин Иван 7 2
Летунов Илья 48 2
Лутц Игорь 4 2
Шляпин Евгений 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 186
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 33
Беларусь - Белоруссия 3525 28
Казахстан - Республика 4467 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 22
Германия - Федеративная Республика 8903 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 17
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 16
Европа 12319 15
Армения - Республика 1112 14
Франция - Французская Республика 5665 13
Италия - Итальянская Республика 3310 13
Польша - Республика 1559 12
Испания - Королевство 2917 11
Израиль 1756 10
Турция - Турецкая республика 1708 10
Эстония - Эстонская Республика 695 9
Латвия - Латвийская Республика 690 9
Литва - Литовская Республика 541 7
Молдавия - Республика Молдова 668 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Украина 6212 6
Узбекистан - Республика 1285 6
Россия - ЦФО - Липецкая область 385 6
Словакия - Словацкая Республика 354 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 5
Россия - СФО - Омская область 517 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 4
Нидерланды 2197 4
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 71
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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