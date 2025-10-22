На Wildberries появились «Видеообложки»

Wildberries разработала новый ИИ-сервис по созданию видеоконтента для товаров — «Видеообложки». Теперь продавцы смогут генерировать видеообложки для карточек своих товаров с помощью нейросетей, встроенных в сервис. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Процесс генерации видео в сервисе максимально простой и быстрый: продавцам достаточно добавить несколько изображений продукции, а нейросети создадут из них видеоролик, который потом можно добавить в товарную карточку. В «Видеообложках» представлены два типа генерации: Слайд-шоу — анимированная серия фотографий, сменяющих друг друга; «Оживление» изображений при помощи нейросетей — такая функция действует для визуала с инфографикой.

«Для разработки инструмента, «оживляющего» фотографии с товаром, мы специально научили нейросеть анимировать статичные картинки. ИИ самостоятельно определяет категорию товара и анализирует все его особенности, чтобы их сразу учесть при оживлении объекта на снимке. Нейросети продолжают обучаться и совершенствоваться ежедневно, и в скором времени они представят еще больше функций, позволяющих сделать качественную анимацию для визуала товаров продавцов», — сказал Кирилл Седов.

Для каждого типа генерации можно выбрать эффекты: увеличение изображения, c приближением, плавный переход, нарезка, движение и пульсация и многие другие. Генерация видеообложки занимает до одной минуты.

На первом этапе тестового периода подключить сервис смогут продавцы из Беларуси. В дальнейшем компания откроет доступ к сервису для всех партнеров маркетплейса.

Сервис «Видеообложки» будет доступен в режиме редактирования карточек товаров на портале продавцов Wildberries.