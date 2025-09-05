РВБ открыла логистический комплекс во Владивостоке

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, прием поставок от продавцов начнется в сентябре. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Логистический комплекс РВБ во Владивостоке — первый крупный объект компании на Дальнем Востоке. Запуск объекта запланирован в два этапа. В рамках открытия первой очереди площадь комплекса составит 77 тыс. кв. м, а вместимость достигнет 38 млн единиц товара. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь составит 161 тыс. кв. м, а его пропускная способность превысит 80 млн единиц товара. Логистический объект обеспечит занятость для 6 тыс. жителей региона. Для реализации проекта компания инвестирует 9,8 млрд руб.

Особое внимание в проекте уделено автоматизации складских процессов. Центром комплекса станет многоуровневый флагманский сортировочный комплекс, который будет обрабатывать до 1,5 млн единиц товара в сутки, что позволит практически полностью закрыть потребности логоцентра. Кроме этого, планируется установить специально разработанный сортировочный комплекс для крупногабаритного товара, конвейерные линии для перемещения товара внутри логистического комплекса, а также автоматизированные зоны приемки и отгрузки. Будет уделено внимание и роботизированным системам: предполагается использовать роботов FMR для перемещения паллет и оборотной тары внутри логистического центра.

«Наш комплекс во Владивостоке — это важнейший шаг в развитии транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока, который создает мощный экономический импульс для региона. Этот объект укрепляет конкурентные преимущества Владивостока как ключевого логистического хаба с выходом к странам Азии, способствует созданию и развитию социальных и производственных секторов. Он становится фундаментом для ускорения доставки, повышения качества сервиса и открывает новые перспективы для устойчивого роста и интеграции региона в глобальные цепочки поставок», — отметила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

Открытие логистического комплекса во Владивостоке станет ключевым этапом в развитии логистической сети компании и окажет значительную поддержку развитию электронной коммерции на Дальнем Востоке. Логистический центр станет одним из крупнейших логистических центров не только компании, но и всего региона, и будет способствовать повышению эффективности доставки и укреплению экономического потенциала Приморского края.

Кроме того, в Дальневосточном федеральном округе ведется строительство и проектирование четырех объектов общей площадью около 600 тыс. кв. м в Чите, Благовещенске, Улан-Удэ и Владивостоке, а также планируется строительство логоцентра на Сахалине.