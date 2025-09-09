Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Техника
|

Wildberries открыла предзаказ на iPhone 17

Клиенты Wildberries уже могут ознакомиться с более 1100 карточками товара нового смартфона от разных продавцов на платформе. Для предзаказа доступны абсолютно все вариации iPhone 17, которые были представлены во время официальной ежегодной презентации от компании Apple. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Помимо этого, на витрине Wildberries появился выбор из почти 800 аксессуаров для новых устройств от Apple, каждый из которых также можно предзаказать.

Чтобы найти нужную новинку, клиенту достаточно ввести ее название в поисковую строку на сайте или в мобильном приложении Wildberries. Также найти новинку можно будет и через новый раздел Wildberries «Бренды». У карточек товаров с возможностью предзаказа высветится специальная плашка, а в момент добавления в корзину пользователю сообщат приблизительные сроки доставки. В остальном клиенту остается внести предоплату, выбрать вариант и адрес доставки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

В России обвал закупок техники в госсекторе. Падение более чем на четверть

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Ленивые программисты приспособили к делу самый бесполезный гаджет в мире. Теперь он пишет за них код. Видео

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Россияне без мобильного интернета массово подключаются к небезопасным публичным сетям Wi-Fi. Хакеры потирают руки. Опрос

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще