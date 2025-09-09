Wildberries открыла предзаказ на iPhone 17

Клиенты Wildberries уже могут ознакомиться с более 1100 карточками товара нового смартфона от разных продавцов на платформе. Для предзаказа доступны абсолютно все вариации iPhone 17, которые были представлены во время официальной ежегодной презентации от компании Apple. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Помимо этого, на витрине Wildberries появился выбор из почти 800 аксессуаров для новых устройств от Apple, каждый из которых также можно предзаказать.

Чтобы найти нужную новинку, клиенту достаточно ввести ее название в поисковую строку на сайте или в мобильном приложении Wildberries. Также найти новинку можно будет и через новый раздел Wildberries «Бренды». У карточек товаров с возможностью предзаказа высветится специальная плашка, а в момент добавления в корзину пользователю сообщат приблизительные сроки доставки. В остальном клиенту остается внести предоплату, выбрать вариант и адрес доставки.