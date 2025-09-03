Разделы

Wildberries запустила тестирование виртуальной примерочной

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) разработала и внедрила в тестовом формате новый инструмент — «Клиентская примерка». Он позволит пользователям примерить одежду прямо на собственном изображении в мобильном приложении маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новый функционал станет постепенно доступен всем подписчикам «WB Клуба» и отдельным продавцам, участвующим в пилоте проекта.

Воспользоваться инструментом максимально просто: в карточках таких товаров появилась специальная кнопка «Посмотреть вещь на себе». Нажав на нее, покупатель сможет загрузить свое фото и оценить, как выбранная вещь будет выглядеть конкретно на его фигуре. При этом можно загрузить как уже давнее фото, так и сделать его в режиме реального времени.

«Клиентская примерка» работает на базе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта — они анализируют загруженное изображение и корректно накладывают выбранную вещь под фигуру пользователя с учетом особенностей комплекции, цвета, пропорций и перспективы.

«Мы постоянно ищем решения, которые помогают сделать онлайн-шопинг максимально удобным и способным предоставить такие возможности, которые пользователь может испытать в офлайне. Новый инструмент позволит покупателям почувствовать уверенность в своем выборе, а продавцам — повысить конверсию и продажи. Для нас важно, чтобы клиенты видели не просто фотографию товара, а могли примерить его на себе, оценив по достоинству все плюсы желаемого товара перед его покупкой», — отметила глава РВБ Татьяна Ким.

На текущем этапе Wildberries собирает и анализирует обратную связь от продавцов и покупателей для дальнейшего совершенствования инструмента. После завершения тестирования «Клиентская примерка» станет доступна всем продавцам в рамках подписки «Джем».

