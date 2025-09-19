Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На Wildberries в шесть раз снижен размер лицензионного платежа при регистрации для новых продавцов

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) изменяет размер лицензионного платежа при регистрации для новых партнеров маркетплейса — с 30 тыс. до 5 тыс. руб. Обновление направлено на поддержку быстрого старта и развития молодого бизнеса в преддверии высокого сезона в сфере электронной коммерции. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Лицензионный платеж вносится новыми продавцами при регистрации личного кабинета на портале «WB Партнеры». Платеж позволяет убедиться, что продавец регистрируется на платформе с реальным намерением вести бизнес. Маркетплейс начисляет сумму платежа в виде бонусов на баланс рекламного кабинета — их продавцы могут потратить для продвижения товаров.

Для продавцов Wildberries в странах СНГ размер лицензионного платежа будет эквивалентен сумме в национальной валюте. Она рассчитана с учетом курса, который действует на дату внедрения изменения.

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

Помимо указанного изменения, компания стремится дополнительно усилить логистическую инфраструктуру в период высоких продаж — и на постоянной основе предпринимает меры для увеличения количества площадей, доступных к размещению товаров продавцов. Так, летом пропускная способность складов была увеличена на 50%.

Также Wildberries запустила специальную акцию для партнеров с бесплатным хранением товаров на шести ключевых складах компании — такие условия будут действовать для партнеров до конца 2025 г. Более того, 60 дней с момента поставки маркетплейс будет бесплатно хранить товары на любом из складов в качестве дополнительной поддержки в начале осенне-зимнего сезона продаж. Эта мера позволит продавцам, работающим с сезонной и быстрооборачиваемой продукцией, быстрее развиваться на платформе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Началась ликвидация юрлица создателей российского игрового движка Nau Engine. В него собирались вложить миллиард

CNews — 25 лет лидерства

На «Горбушке» силовики изъяли тысячи смартфонов, ноутбуков и игровых приставок

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще