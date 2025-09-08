Разделы

Логистический комплекс РВБ в Шушарах начал прием поставок 

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) объявляет о начале приема поставок на логистический комплекс в Шушарах. С 8 сентября 2025 г. склад доступен для приема товаров по модели продаж «Маркетплейс» (со склада продавца). Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

При работе по этой модели продавцы доставляют товар на склад сразу после получения заказа, после чего он направляется в пункт выдачи, указанный пользователем. С дополнительной информацией о работе логоцентра партнеры могут уже ознакомиться на портале продавцов Wildberries.

А в ближайшее время на складе планируется установка дополнительных многоуровневых стеллажных конструкций, которые позволят воспользоваться услугой хранения товаров от Wildberries.

Площадь логистического центра составляет 106 тыс. кв. м. При полном запуске его вместимость достигнет 58 млн товаров. В операционной зоне комплекса установлено современное оборудование. Также планируется установка трехуровневого автоматического сортировочного конвейера, производительность которого с прогнозируемой производительностью до 1,5 млн товаров в сутки.

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами
Цифровизация

Логистический комплекс в Шушарах станет одним из ключевых элементов транспортной цепочки, обеспечивая эффективное соединение Северо-Западного федерального округа с Центральным регионом и другими частями страны.

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 млн кв. м.

