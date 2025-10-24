Разделы

15 новых регионов получили собственные витрины на Wildberries

РВБ (бъединенная компания Wildberries&Russ) расширила раздел «Сделано в России» на маркетплейсе до 74 витрин российских регионов. 24 октября 2025 г. на сайте и в приложении Wildberries появились подразделы для предпринимателей из 15 регионов: Республика Саха, Карачаево-Черкесская республика, Астраханская область, Северная Осетия, Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Камчатка, Приморский край, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская республика. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Специальные витрины, на которых собраны товары от региональных производителей, помогут пользователям с легкостью сориентироваться в ассортименте, выбрать продукцию, созданную местным бизнесом, и открыть новые локальные бренды.

Инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам и повысить продажи. Раздел уже стал той площадкой, где отечественные бренды смогут подчеркнуть качество и уникальность своей продукции.

Подборки товаров производителей для региональных витрин на Wildberries собраны совместно с отделениями «Опоры России» и центрами «Мой бизнес».

Любой производитель, зарегистрированный на маркетплейсе Wildberries, может самостоятельно подать заявку на вступление в раздел «Сделано в России» через портал продавца. Главный критерий отбора – товары бренда должны быть оригинальными и произведены в указанном регионе. Каждый запрос рассматривается в течение 30 дней.

