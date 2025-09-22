РВБ начала тестировать книжное приложение

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) начала закрытое тестирование нового медиасервиса WB Книги среди пользователей. В тестовую группу попадут покупатели обычных и цифровых книг на Wildberries. Они смогут скачать приложение по закрытой ссылке. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Пользователям из тестовой группы будет доступна подписка на 30 дней за символическую сумму — 1 руб.

Функционал приложения на текущем этапе включает быстрый поиск по библиотеке, читалку для электронных книг, аудиоплеер, отзывы и рейтинги, подборки, доступ к контенту без интернета, синхронизацию между разными устройствами для одного аккаунта и другие инструменты, список которых будет расширяться в ходе теста.

Ранее о запуске книжного приложения сообщала глава РВБ Татьяна Ким. Она отмечала, что спрос продолжает смещаться в сторону онлайн-потребления литературы, поэтому компания намерена развивать это направление.