Wildberries запустила услуги самовывоза шин и автотоваров из автомагазинов в 66 городах России

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) масштабировала сервис самовывоза автотоваров по России: теперь он охватывает 66 российских городов — от Сибири до Кубани. Клиенты маркетплейса могут заказать необходимые товары на онлайн-витрине и быстро получить их в удобном автосервисе, дополнительно воспользовавшись услугами по обслуживанию автомобиля. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Wildberries расширила географию сервиса, подключив 139 точек самовывоза федеральной сети «Колеса Даром».

На витрине Wildberries ассортимент сети шинно-сервисных центров уже насчитывает более 8 тыс. позиций: авто- и мотошины, аккумуляторы, колесные диски, моторные масла и прочее. Заказы собираются в течение 1 часа и хранятся в точке до семи дней, что позволяет клиентам планировать визит в удобное время.

У клиентов Wildberries есть возможность сразу воспользоваться дополнительными сервисными услугами сети «Колеса Даром». Особой популярностью пользуются услуги: шиномонтаж, сход-развал, проверка и замена аккумуляторов, замена масла, а также сезонное хранение шин.

Компания планирует и дальше расширять количество партнерских проектов в автомобильной категории, подключая автосервисы, интернет-магазины и станции техобслуживания к новым моделям поставок. Данный сервис будет особо актуален в период сезонной замены шин: клиенты могут заказать шины на Wildberries и получить соответствующую услугу по смене резины на автомобиле в партнерском шинно-сервисном центре.

Благодаря модели Click&Collect партнеры Wildberries получают больше возможностей для кросс-продаж, расширения ассортимента и дополнительных услуг, а также увеличения покупательского трафика как из онлайн-, так и из офлайн-пространства.