Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries запустила услуги самовывоза шин и автотоваров из автомагазинов в 66 городах России

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) масштабировала сервис самовывоза автотоваров по России: теперь он охватывает 66 российских городов — от Сибири до Кубани. Клиенты маркетплейса могут заказать необходимые товары на онлайн-витрине и быстро получить их в удобном автосервисе, дополнительно воспользовавшись услугами по обслуживанию автомобиля. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Wildberries расширила географию сервиса, подключив 139 точек самовывоза федеральной сети «Колеса Даром».

На витрине Wildberries ассортимент сети шинно-сервисных центров уже насчитывает более 8 тыс. позиций: авто- и мотошины, аккумуляторы, колесные диски, моторные масла и прочее. Заказы собираются в течение 1 часа и хранятся в точке до семи дней, что позволяет клиентам планировать визит в удобное время.

У клиентов Wildberries есть возможность сразу воспользоваться дополнительными сервисными услугами сети «Колеса Даром». Особой популярностью пользуются услуги: шиномонтаж, сход-развал, проверка и замена аккумуляторов, замена масла, а также сезонное хранение шин.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

Компания планирует и дальше расширять количество партнерских проектов в автомобильной категории, подключая автосервисы, интернет-магазины и станции техобслуживания к новым моделям поставок. Данный сервис будет особо актуален в период сезонной замены шин: клиенты могут заказать шины на Wildberries и получить соответствующую услугу по смене резины на автомобиле в партнерском шинно-сервисном центре.

Благодаря модели Click&Collect партнеры Wildberries получают больше возможностей для кросс-продаж, расширения ассортимента и дополнительных услуг, а также увеличения покупательского трафика как из онлайн-, так и из офлайн-пространства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще