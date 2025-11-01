Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries снизил комиссию на 5-6% для всех продавцов

Wildberries расширяет программу поддержки. Теперь продавцы могут снизить комиссию с текущего уровня на размер от 5 до 6 п.п. Эта мера поддержки действует с 1 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В высокий сезон, когда другие игроки повышают комиссии для продавцов, Wildberries посчитала важным разработать меры, которые поддержат продавцов, помогут повысить их обороты и получить максимальную прибыль в высокий сезон.

Главным условием выполнения программы является достижение в течение трех месяцев планового уровня оборота. Для каждого продавца будет свой уровень, а ознакомиться с подробными условиями и целями он сможет в своем личном кабинете.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Взрывной рост приложений, паразитирующих на NFC. Сотни вредоносов атакуют Россию

Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка

Киберполиция в Москве арестовала владельца популярного Telegram-бота для пробива личных данных

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Ozon ищет разработчиков, которые подготовят его к цифровому рублю

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/