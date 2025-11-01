Wildberries снизил комиссию на 5-6% для всех продавцов

Wildberries расширяет программу поддержки. Теперь продавцы могут снизить комиссию с текущего уровня на размер от 5 до 6 п.п. Эта мера поддержки действует с 1 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В высокий сезон, когда другие игроки повышают комиссии для продавцов, Wildberries посчитала важным разработать меры, которые поддержат продавцов, помогут повысить их обороты и получить максимальную прибыль в высокий сезон.

Главным условием выполнения программы является достижение в течение трех месяцев планового уровня оборота. Для каждого продавца будет свой уровень, а ознакомиться с подробными условиями и целями он сможет в своем личном кабинете.