На Wildberries запустили поиск товаров по рисункам

РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) представила новое поколение поиска по фото в мобильном приложении Wildberries. Теперь алгоритмы способны распознавать не только фотографии, но и артикулы или рисунки: пользователь может загрузить картинку, дорисовать недостающий элемент или поменять цвет — и система найдет аналогичные товары на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Технологическая база решения построена на обновленной комбинации обученных разработчиками Wildberries нейросетей. Она позволяет интерпретировать не только фотографии и скриншоты, но и рисунки, повышая качество поиска и сокращая путь от идеи до покупки.

В мобильном приложении также появилась возможность дорабатывать изображения вручную: дорисовать деталь, перекрасить или нарисовать новый предмет — добавленные элементы сразу учитываются моделью при выдаче. Чтобы сделать результат более точным и удобным, поиск по фото интегрирован с фильтрами и сортировкой — пользователь может уточнять категорию, цвет, срок доставки и другие параметры.

Кроме того, поиск по фото научился автоматически распознавать артикулы с изображений и сразу показывать нужную карточку товара. Это нововведение пригодится в случаях, когда пользователь ищет нужную вещь по скриншоту — теперь артикул не придется вводить вручную.

«Поиск по изображениям — одна из самых сложных задач в e-commerce: визуальные данные требуют иной логики, чем текст. В этом релизе мы улучшили релевантность выдачи, а также сделали шаг к тому, чтобы система понимала не только фото, но и воображение пользователя. Для нас это прорыв в применении ИИ к повседневным покупкам. Наверняка практически каждый оказывался в такой ситуации: вы где-то увидели футболку с необычным рисунком, фото сделать не удалось, и теперь вы совершенно не представляете, как его найти. Благодаря поиску по фото эта проблема теперь решаема», — отметил руководитель команды рекомендаций Wildberries Максим Пасашков.

По данным RWB Исследования, 82% пользователей используют поиск по фото для картинок и скриншотов из интернета. Обновленная модель по результатам тестов показала рост на 20% в конверсии покупок после поиска по сравнению с прошлым релизом.

Обновленный поиск по фото — часть стратегии Wildberries & Russ по интеграции искусственного интеллекта во все проекты экосистемы. Ранее компания уже запустила нейросеть для генерации описаний товаров, виртуальную фотостудию для карточек товаров и другие решения на основе искусственного интеллекта, а также начала тестировать персонального ассистента на базе ИИ.

