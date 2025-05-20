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Ануфриев Сергей


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Wildberries отсудила 712 миллионов у экс-мужа основательницы компании 1
18.04.2025 У экс-мужа хозяйки Wildberries отобрали последнюю долю в компании 1
15.07.2019 Wildberries открывает детскую школу программирования 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ануфриев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 798 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11590 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 2
Россия - РФ - Российская федерация 149593 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5260 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 1
День молодёжи - 27 июня 939 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2492 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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