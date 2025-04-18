У экс-мужа хозяйки Wildberries отобрали последнюю долю в компании

Московский суд лишил Владислава Бакалчьука принадлежавшего ему 1% в компании Wildberries в рамках бракоразводного процесса с Татьяной Ким. Разногласия между бывшими супругами начались после решения Татьяны Ким объединить Wildberries с группой Russ, против которого выступил Владислав Бакальчук.

Развод основателей Wildberries

Савеловский районный суд Москвы, рассматривая бракоразводный процесс между Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким (которая ранее носила фамилию мужа), признал Татьяну Ким владельцем 100% в ООО «Вайлдбериз», головной структурой сети Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Таким образом, Владислав Бакальчук лишится имевшегося у него 1% в компании. Непосредственно развод между основателями Wildberies был утвержден судом в феврале 2025 г. Владислав Бакальчук от комментариев отказался.

Как Wildberries сливался с Russ и к чему это привело

Исторически в головной структуре Wildberries ООО «Вайлдбериз» Татьяна Бакальчук владела 99%, Владислав Бакальчук - 1%.

© stLegat / Фотобанк Фотодженика Московский суд лишил Владислава Бакалчьука принадлежавшего ему 1% в компании Wildberries

В июне 2024 г. Wildberries объединилась с группой Russ, являющейся лидером на рынке наружной рекламы. Russ основана братьями Левоном и Робертом Мирзоянами, они считаются близкими предпринимателю Сулейману Керимову.

В объединенной компании ООО РВБ Wildberries получила 65%, владельцы Russ - 35%. Компанию возглавил Роберт Мирзоян. По данным журнала Forbes, эту сделку одобрил Президент России Владимир Путин, так как объединенная компания обещала создать платежную систему для стран БРИКС.

Сделка вызвала недовольство Владислава Бакальчука. Летом 2024 г. он публично пожаловался на происходящее главе Республики Чечня Рамзану Кадырову. По словам Бакальчука, его жена связалась с братьями Мирзоянами, ушла из семьи, забрала семерых детей и компанию.

Кадыров возмутился происходящим, заявил, что за братьями Мирзоянами стоит «рейдер с Кавказа», которого «не примут на Кавказе, и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову вернуть Владиславу Бакальчуку жену и детей. Татьяна Бакальчук опровергала утверждение о давлении на нее и заявила о начале бракоразводного процесса, в рамках которого она взяла девичью фамилию Ким. Под контролем Владислава Бакальчука осталась компания «ВБ-Девелопмент», занимающаяся строительством складов Wildberries.

Конфликт в центре Москвы

Конфликт принял драматический оборот 18 сентябре 2024 г. Тогда в два офиса Wildberries в московских БЦ «Романов двор» и БЦ «Искра» попыталась группа лиц спортивного телосложения во главе с Владиславом Бакальчуком, бывшим исполнительным директором Wildberries Сергеем Ануфриевым и бывшим председателем совета директоров банка Wildberries Владимиром Бикиным. Завязалась драка со стрельбой.

Семеро человек пострадали, позднее двое из них скончались. Погибшими оказались сотрудники службы безопасности Wildberries родом из Ингушетии, в республике сотни людей вышли встречать тела погибших земляков.

По результатам произошедшего были задержаны около 50 человек, включая Владислава Бакальчука. По данным газеты «Коммерсант», предпринимателя подозревали в вымогательстве 49% доли в Wildberries, но вскоре он был отпущен. Примечательно, что нападавшие преимущественно были жителями Чечни, а оборонявшиеся - жителями Ингушетии и Дагестана.

Татьяна Бакальчук обвинила своего бывшего мужа в попытке рейдерского захвата и погроме со стрельбой. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал в офис Wildberries на переговоры относительно строительства складов Wildberries, однако внутри его встретили «террористы», которых якобы финансирует известный политический деятель, «выходец из Ингушетии». Якобы именно они устроили стрельбу, из-за которой сам Владислав Бакальчук чуть было не погиб.

Позднее Рамзан Кадыров провел совещание с чеченскими силовиками. Как писало ТАСС, затронув ситуацию с Wildberries, он обвинил Сулеймана Керимова, депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева и депутата Госдумы от Дагестана Ризвана Курбанова в попытке заказать его убийство и объявил им кровную месть.

Взаимные иски друг против друга от основателя Wildberries

Участники конфликта подали друг против друга целый ряд исков. Так, Wildberries подала иск к «ВБ Девелопмент» на сумму 42 млрд руб. в связи с невыполнением обязательств по строительству логистических объектов. В рамках иска были приняты обеспечительные меры и наложен арест на 700 млн руб. на счетах «ВБ Девелопмент».

Ранее Татьяна Ким пыталась взыскать с Владислава Бакальчука 37 млрд руб. в Арбитражном суде Московской области, но иск был отклонен.

Со своей стороны, Владислав Бакальчук пытался оспорить сделку по объединению Wildberries и Russ в Арбитражном суде Москвы, но безуспешно. Также «ВБ Девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Москвы против Wildberries о взыскании 9,8 млрд руб.