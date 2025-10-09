Wildberries & Russ запустит «WB Копилку» для инвестиций в компании интернет-торговли

РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) планирует запуск первого инвестиционного продукта – «WB Копилка». С его помощью пользователи Wildberries смогут инвестировать в компании интернет-торговли. Доходность при этом будет привязана к уровню ключевой ставки. Возможность открыть продукт в скором времени появится в мобильном приложении Wildberries. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Мы хотим сделать инвестиции доступными для как можно большего количества людей, предоставив им инструмент с высоким уровнем доходности. Это особенно актуально на фоне падения ставок по депозитам. Поэтому мы разработали продукт, который позволит покупателям, которые давно полюбили онлайн-шопинг, стать частью роста динамично развивающегося бизнеса сегмента e-commerce», – сказал председатель правления «Вайлдберриз Банка» и глава финтеха РВБ Георгий Горшков.

По его словам, начать инвестировать с «WB Копилкой» можно от 100 руб. Георгий Горшков также подчеркнул, что запуск новых инвестпродуктов и развитие этой индустрии стало возможно благодаря введенному Банком России режиму операторов инвестплатформ: «Мы благодарны регулятору за эту возможность для всего рынка».

Планируется, что в будущем у пользователей «WB Копилки» появится возможность инвестировать в бизнес продавцов, работающих на платформе Wildberries.

Оператор «WB Копилки» – «ВБ Инвест» – входит в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России.