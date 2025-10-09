Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

Wildberries & Russ запустит «WB Копилку» для инвестиций в компании интернет-торговли

РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) планирует запуск первого инвестиционного продукта – «WB Копилка». С его помощью пользователи Wildberries смогут инвестировать в компании интернет-торговли. Доходность при этом будет привязана к уровню ключевой ставки. Возможность открыть продукт в скором времени появится в мобильном приложении Wildberries. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Мы хотим сделать инвестиции доступными для как можно большего количества людей, предоставив им инструмент с высоким уровнем доходности. Это особенно актуально на фоне падения ставок по депозитам. Поэтому мы разработали продукт, который позволит покупателям, которые давно полюбили онлайн-шопинг, стать частью роста динамично развивающегося бизнеса сегмента e-commerce», – сказал председатель правления «Вайлдберриз Банка» и глава финтеха РВБ Георгий Горшков.

По его словам, начать инвестировать с «WB Копилкой» можно от 100 руб. Георгий Горшков также подчеркнул, что запуск новых инвестпродуктов и развитие этой индустрии стало возможно благодаря введенному Банком России режиму операторов инвестплатформ: «Мы благодарны регулятору за эту возможность для всего рынка».

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Планируется, что в будущем у пользователей «WB Копилки» появится возможность инвестировать в бизнес продавцов, работающих на платформе Wildberries.

Оператор «WB Копилки» – «ВБ Инвест» – входит в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще