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Здравоохранение Офтальмология


  • Глаукома — это хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание зрительного нерва. Оно приводит к снижению зрения и считается одной из главных причин необратимой слепоты среди населения. На каждый диагностированный и контролируемый случай приходится человек, который даже не подозревает, что у него глаукома. Примерно в 50% случаев глаукома не диагностируется. Но несмотря на то, что болезнь неизлечима, наступление слепоты, вызванной глаукомой, можно предотвратить. Один из факторов развития глаукомы — высокое глазное давление. Риск наступления заболевания также увеличивается с возрастом. Глаукома чаще встречается у пожилых людей старше 60 лет, но может развиться и раньше — после 40 лет. Люди, чьи прямые родственники (отец, мать, братья и сестры) страдали глаукомой, пациенты с высокой близорукостью (более 6 диоптрий) или травмами глаз также находятся в группе риска.

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Публикаций - 237, упоминаний - 242

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6332 2
Philips 2054 2
Барс груп 519 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1358 1
BMC Software 92 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 19 1
InterSystems - ИнтерСистемз 135 1
Google DeepMind 26 1
Everest Group 11 1
Парус Корпорация 532 1
Signify - Philips Lighting 21 1
ФОРС - Центр разработки 562 1
1С-Рарус 806 1
iCore - Ай Ко ЗАО 50 1
Samsung Electronics 9768 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 948 1
1С-ИжТиСи 6375 1
РТИ Микрон - Micron 1249 1
7060 1
IBM - International Business Machines Corp 9213 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 1
Amazon Inc - Amazon.com 2813 1
SAP SE 4902 1
Alphabet 93 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 1
NetApp - Network Appliance 629 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 675 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 3
Президент Российской Федерации 3741 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 124 2
Правительство Москвы 2006 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 48 1
Администрация Краснодарского края 38 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 139 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 1
Управление делами президента Российской Федерации 102 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26165 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9873 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3203 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3029 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21532 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8301 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10282 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10925 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10123 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11461 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22409 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9188 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8888 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16128 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8048 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12707 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 271 2
Умные платформы 1425 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение 233 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1408 2
Implantable Miniature Telescope - имплантируемое телескопическое устройство 2 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5435 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 2
Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы 126 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 631 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1838 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6660 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 512 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра 708 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс 171 1
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6615 1
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5457 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 477 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8358 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4346 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9468 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11884 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 201 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 594 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 332 2
1С:Розница 83 1
ЕМИАС Электронный рецепт 78 1
Apple Lighting 88 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 1
Сенсор-Тех SeeMyWorld - VR-симулятор 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 42 1
ВГТРК Смотрим 521 1
IBM Informix СУБД 133 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 1
1С:Бухгалтерия 852 1
NVision Барьер 552 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6586 1
Microsoft Office 3458 1
Apple iOS 6863 1
Miller Donald - Миллер Дональд 2 2
Орлов Геннадий 17 1
Пылаева Жанна 4 1
Рубцова Ирина 3 1
Сабиров Роман 5 1
Штыкова Елена 6 1
Зезюлинский Николай 23 1
Островский Владимир 25 1
McNamara Mike - Макнамара Майк 1 1
Путин Владимир 2750 1
Кулешов Денис 13 1
Иванов Игорь 29 1
Демчинский Андрей 2 1
Карпинский Алексей 37 1
Игнатьев Александр 6 1
Козырев Алексей 288 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 123902 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 5
Европа 21356 3
Япония 12956 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 2
США - Индиана 99 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 639 2
Германия - Федеративная Республика 12083 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 1
Япония - Токио 922 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 656 1
Румыния 713 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 676 1
Россия - УФО - Курганская область 409 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 362 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2875 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 247 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 373 1
США - Флорида 745 1
США - Вирджиния - Виргиния 237 1
США - Техас - Хьюстон 244 1
США - Нью-Мексико 243 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 341 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 1
Азия - Азиатский регион 4997 1
Россия - УФО - Свердловская область 1186 1
Польша - Республика 1855 1
Сингапур - Республика 1774 1
Индия - Республика 5094 1
Европа Восточная 3003 1
Нидерланды 3320 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 916 1
Франция - Французская Республика 7094 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1293 1
Бразилия - Федеративная Республика 2243 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8340 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5229 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4450 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3730 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1759 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 6
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 727 3
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4544 2
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3433 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1129 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8913 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3142 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 610 2
Полидиметилсилоксан (ПДМС) - линейный полимер диметилсилоксана 5 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4963 1
Зоология - наука о животных 2316 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 464 1
Здравоохранение - Отоларингология 3 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1677 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 693 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 475 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 45 1
Инвентаризация - Пересортица 409 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 18 1
Логистика - Курьерские услуги 911 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1608 1
Quality of Life - Качество жизни 429 1
Регистратор 1376 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 317 1
Увлечения и хобби - Hobbies 321 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1447 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1759 1
Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 246 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5220 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3181 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3236 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2604 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5272 1
Phys.org 973 3
Thomson Reuters - Рейтер 5778 2
ScienceDaily 400 2
PhysicsWeb 180 2
Nature 795 1
Автокод (портал) 31 1
Gartner - Гартнер 3483 1
Future Workplace 4 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 531 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11695 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
День молодёжи - 27 июня 693 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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