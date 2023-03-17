Индексная книга CNews*
Здравоохранение Офтальмология
- Глаукома — это хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание зрительного нерва. Оно приводит к снижению зрения и считается одной из главных причин необратимой слепоты среди населения. На каждый диагностированный и контролируемый случай приходится человек, который даже не подозревает, что у него глаукома. Примерно в 50% случаев глаукома не диагностируется. Но несмотря на то, что болезнь неизлечима, наступление слепоты, вызванной глаукомой, можно предотвратить. Один из факторов развития глаукомы — высокое глазное давление. Риск наступления заболевания также увеличивается с возрастом. Глаукома чаще встречается у пожилых людей старше 60 лет, но может развиться и раньше — после 40 лет. Люди, чьи прямые родственники (отец, мать, братья и сестры) страдали глаукомой, пациенты с высокой близорукостью (более 6 диоптрий) или травмами глаз также находятся в группе риска.
Публикаций - 237, упоминаний - 242
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 675 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 1
|Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 1
|Miller Donald - Миллер Дональд 2 2
|Орлов Геннадий 17 1
|Пылаева Жанна 4 1
|Рубцова Ирина 3 1
|Сабиров Роман 5 1
|Штыкова Елена 6 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Островский Владимир 25 1
|McNamara Mike - Макнамара Майк 1 1
|Путин Владимир 2750 1
|Кулешов Денис 13 1
|Иванов Игорь 29 1
|Демчинский Андрей 2 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Игнатьев Александр 6 1
|Козырев Алексей 288 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Phys.org 973 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5778 2
|ScienceDaily 400 2
|PhysicsWeb 180 2
|Nature 795 1
|Автокод (портал) 31 1
|Gartner - Гартнер 3483 1
|Future Workplace 4 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 531 1
|Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.