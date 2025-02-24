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Мазуренко Илья



24.02.2025 Флагманские OLED-телевизоры от Skyworth стали доступны по всей России 1
11.11.2024 В России стартовали продажи телевизоров Skyworth с диагональю 100 дюймов 1
30.10.2024 Телевизоры серии BMW доступны в России 1
16.10.2024 Первый в мире AI Karaoke- телевизор представили в Китае 1
21.08.2024 В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony 1
21.08.2024 Skyworth официально пришел в Россию 1
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Мазуренко Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Skyworth Group - Skyworth Digital 23 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 609 3
Skyworth Group - Metz 6 2
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Yandex - Яндекс 7423 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 317 1
Xiaomi 1753 1
Samsung Electronics 10290 1
Merlion - Мерлион 813 1
LG Electronics 3620 1
Sony 6552 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 215 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 668 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1359 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7114 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9348 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3490 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20879 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4513 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4751 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 528 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 439 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7141 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5093 1
HRM - Talent management - Управление талантами 35 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 663 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14448 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4899 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1655 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1015 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 843 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 995 1
Dolby Vision 186 1
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 106 1
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 316 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1042 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3841 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3882 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2115 1
LED-mini экраны 45 1
Яндекс.Маркет 951 3
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VK RuStore - Рустор 347 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 289 2
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 473 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 602 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 1
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Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 558 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2673 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
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