Мазуренко Илья
Мазуренко Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
|Шандабыло Евгений 2 2
|Иванова Дагмара 36 1
|Дадов Михаил 1 1
|Свириденко Владислав 7 1
|Горшенин Станислав 7 1
|Андреев Александр 26 1
|Пчелинцев Андрей 2 1
|Густайтис Андрей 1 1
|Самохвалов Владимир 3 1
|Сафонов Виталий 2 1
|Зотова Анна 1 1
|Рогожин Олег 2 1
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