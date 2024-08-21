Skyworth официально пришел в Россию

Линейка телевизоров глобального бренда и лидера китайского рынка Skyworth официально доступна на российском рынке. Телевизоры представлены на полках российских торговых площадок «Ситилинк», «Позитроника» «Холодильник.ру», на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» «Мегамаркет» и в магазинах региональных игроков. Компания ведет переговоры с сетью «М.Видео-Эльдорадо». В 2025 г. компания планирует занять до 2% телевизионного рынка России, поставив порядка 200 тыс. телевизоров. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

«Skyworth выпускает широкий спектр электронной и бытовой техники, но на российском рынке пока представлены только телевизоры. Модельный ряд включает телевизоры различных серий, типов, размеров и ценового диапазона – продукты среднего и премиум-класса от 23990 до 399990 руб. На всех моделях уже установлен RuStore. В следующем году мы планируем, что и бытовая техника бренда станет полностью доступна для российских потребителей», – сказал генеральный директор официального представительства Skyworth в России Илья Мазуренко.

Стратегия бренда в России заключается в ограниченной дистрибуции оригинальных моделей напрямую от производителя по ряду надежных партнеров.

Топ-менеджер сети магазинов электроники «Ситилинк» подтвердил старт продаж телевизоров Skyworth: «В онлайн-магазине «Ситилинк» под брендом Skyworth доступен широкий ассортимент телевизоров. «Ситилинк» всегда стремится предложить своим покупателям инновационные решения, и мы уверены, что новый бренд станет достойным дополнением нашего ассортимента. В планах сети активно наращивать объемы закупок техники бренда Skyworth», – сказал Егор Панин, руководитель группы закупок «Потребительская электроника» компании «Ситилинк» и Merlion.

У компании 17 собственных производственных площадок. Из них 10 в Китае, еще 7 в других странах – Германии, США, Индонезии, завод в Индии, Южной Африке, Мексике. А также 11 собственных центров разработок. Телевизионную линейку Skyworth для российского рынка выпускают на мощностях белорусского холдинга «Горизонт». Это позволяет снизить издержки на производство и логистику изделий и, как следствие, удерживать доступные цены на готовую продукцию для российского потребителя.

«Skyworth уже не первый год использует мощности завода для выпуска электроники под собственным брендом. Производство телевизоров осуществляется из оригинальных комплектующих под строгим контролем заказчика и с соблюдением всех производственных стандартов компании. Объем потенциального производства телевизоров составит порядка 200 тыс. единиц на 2025 г.», – сказал директор завода «Горизонт» Евгений Шандабыло.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич прокомментировал локализацию бренда в Белоруссии: «Вступление Белоруссии в ШОС и локализация китайских производителей в Белоруссии – позитивные процессы. ШОС – это о безопасности и укреплении стабильности, о борьбе с негативными явлениями. Экономический трек у организации тоже имеется. С точки зрения экономических вопросов платформа БРИКС подходит больше. Как мы помним, в прошлом году Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС. В июне этого года МИД Белоруссии сообщал о том, что в вопросе членства в БРИКС Минск очень рассчитывает на октябрьский саммит БРИКС в Казани, куда пригласят лидеров ШОС, ЕАЭС, СНГ и ряд других. И уже в рамках работы в БРИКС будет развиваться и механизмы взаимных расчетов, и межбанковское сотрудничество, будет и расширяться использование национальных валют».

В портфеле Skyworth такие бренды, как немецкий Metz, бренд Skyworth, а также молодой бренд Coocaa. Оборот компании в 2023 г. составил $9,49 млрд. Электронные компоненты Skyworth используют для производства телевизоров некоторые российские и зарубежные бренды.