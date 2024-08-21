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Skyworth официально пришел в Россию

Линейка телевизоров глобального бренда и лидера китайского рынка Skyworth официально доступна на российском рынке. Телевизоры представлены на полках российских торговых площадок «Ситилинк», «Позитроника» «Холодильник.ру», на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» «Мегамаркет» и в магазинах региональных игроков. Компания ведет переговоры с сетью «М.Видео-Эльдорадо». В 2025 г. компания планирует занять до 2% телевизионного рынка России, поставив порядка 200 тыс. телевизоров. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

«Skyworth выпускает широкий спектр электронной и бытовой техники, но на российском рынке пока представлены только телевизоры. Модельный ряд включает телевизоры различных серий, типов, размеров и ценового диапазона – продукты среднего и премиум-класса от 23990 до 399990 руб. На всех моделях уже установлен RuStore. В следующем году мы планируем, что и бытовая техника бренда станет полностью доступна для российских потребителей», – сказал генеральный директор официального представительства Skyworth в России Илья Мазуренко.

Стратегия бренда в России заключается в ограниченной дистрибуции оригинальных моделей напрямую от производителя по ряду надежных партнеров.

Топ-менеджер сети магазинов электроники «Ситилинк» подтвердил старт продаж телевизоров Skyworth: «В онлайн-магазине «Ситилинк» под брендом Skyworth доступен широкий ассортимент телевизоров. «Ситилинк» всегда стремится предложить своим покупателям инновационные решения, и мы уверены, что новый бренд станет достойным дополнением нашего ассортимента. В планах сети активно наращивать объемы закупок техники бренда Skyworth», – сказал Егор Панин, руководитель группы закупок «Потребительская электроника» компании «Ситилинк» и Merlion.

У компании 17 собственных производственных площадок. Из них 10 в Китае, еще 7 в других странах – Германии, США, Индонезии, завод в Индии, Южной Африке, Мексике. А также 11 собственных центров разработок. Телевизионную линейку Skyworth для российского рынка выпускают на мощностях белорусского холдинга «Горизонт». Это позволяет снизить издержки на производство и логистику изделий и, как следствие, удерживать доступные цены на готовую продукцию для российского потребителя.

Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек
бизнес

«Skyworth уже не первый год использует мощности завода для выпуска электроники под собственным брендом. Производство телевизоров осуществляется из оригинальных комплектующих под строгим контролем заказчика и с соблюдением всех производственных стандартов компании. Объем потенциального производства телевизоров составит порядка 200 тыс. единиц на 2025 г.», – сказал директор завода «Горизонт» Евгений Шандабыло.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич прокомментировал локализацию бренда в Белоруссии: «Вступление Белоруссии в ШОС и локализация китайских производителей в Белоруссии – позитивные процессы. ШОС – это о безопасности и укреплении стабильности, о борьбе с негативными явлениями. Экономический трек у организации тоже имеется. С точки зрения экономических вопросов платформа БРИКС подходит больше. Как мы помним, в прошлом году Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС. В июне этого года МИД Белоруссии сообщал о том, что в вопросе членства в БРИКС Минск очень рассчитывает на октябрьский саммит БРИКС в Казани, куда пригласят лидеров ШОС, ЕАЭС, СНГ и ряд других. И уже в рамках работы в БРИКС будет развиваться и механизмы взаимных расчетов, и межбанковское сотрудничество, будет и расширяться использование национальных валют».

В портфеле Skyworth такие бренды, как немецкий Metz, бренд Skyworth, а также молодой бренд Coocaa. Оборот компании в 2023 г. составил $9,49 млрд. Электронные компоненты Skyworth используют для производства телевизоров некоторые российские и зарубежные бренды.

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