В России стартовали продажи телевизоров Skyworth с диагональю 100 дюймов

Международная компания Skyworth сообщает о начале продаж QLED+ телевизоров Skyworth Q78G с экраном диагональю 100 дюймов в России и Белоруссии. Новинка появилась в продаже в магазинах Citilink, Positronika, Holodilnik.ru, Sevengood.ru, Spl.ru, на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», а также в магазинах региональных партнеров. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

Ключевые характеристики: тип — 4K QLED+; размер экрана — 100 дюймов; звуковая система — 2.1.2 Dolby Atmos; частота обновления — 120 Гц.

Skyworth Q78G — это флагманский телевизор с технологией Quantum Dot, обеспечивающей высокое качество изображения и цветопередачи. С максимальным покрытием цветовой гаммы, он гарантирует насыщенность цвета даже при различных уровнях яркости. Благодаря технологии антимерцания (Flicker Free) и технологии Low Blue Light, минимизирующей уровень синего излучения, ваши глаза не устают во время длительного просмотра.

В России стартовали продажи телевизоров Skyworth с диагональю 100 дюймов

Технология Local Dimming позволяет разделить светодиоды на сотни зон для независимого управления и гораздо точнее регулировать интенсивность свечения в зависимости от изображения на экране, создавая точные зоны локального затемнения, что значительно улучшает контрастность.

Установленный процессор Chameleon Extreme 3.0 с искусственным интеллектом автоматически улучшает качество изображения, что позволяет наслаждаться любым контентом в высоком разрешении. Телевизор поддерживает передовые технологии — Dolby Vision и HDR 10+, которые гарантируют насыщенность цветов и высочайшую детализацию изображения.

«Сегодня телевизор – устройство, обеспечивающее домашний досуг для всех членов семьи. Skyworth с экраном 100 дюймов выполняет функцию домашнего кинотеатра, идеален для просмотра спортивных трансляций, видеоигр, просмотра телепередач и т.п. На российском рынке новинка доступна по цене от 310 тыс. руб.», – сказал генеральный директор официального представительства компании в России Илья Мазуренко.

Skyworth также уделил внимание геймерам: технология MEMC обеспечивает передачу кадров без задержек, а ИИ автоматически улучшает качество изображения, добавляя дополнительные кадры для контента с низкой частотой. Функция VRR синхронизирует частоту кадров игры с обновлением экрана, а Game Console позволяет настраивать отображение кадров, переключаться на HDR и регулировать звуковые эффекты в реальном времени. Порт HDMI 2.1 поддерживает передачу 4K видео с высокой частотой кадров, что создает плавный игровой процесс.

Звуковая система Skyworth Q78G мощностью 60 Вт со встроенным сабвуфером на 20 Вт и разнонаправленными динамиками, поддерживающая технологию Dolby Atmos, обеспечивает объемное звучание, как в кинотеатре, усиливая атмосферу любого контента.

В России телевизор будет представлен в стильной комплектации Skyworth Imperial Violet: безрамочный экран и металлический корпус глубокого сиреневого цвета с металлической подставкой аметистового оттенка. Этот дизайн не оставит равнодушным даже самых взыскательных эстетов.