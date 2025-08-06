Skyworth запускает в России продажи новой бюджетной модели телевизоров с интеллектуальными функциями и защитой зрения

Компания Skyworth, один из ведущих мировых производителей телевизионной техники, объявляет о старте продаж новой бюджетной модели E55H в России. Телевизор доступен в трех диагоналях: 32, 40 и 43 дюйма. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

Новая модель E55H оснащена множеством интеллектуальных технологий для комфортного просмотра: мультикастинг – возможность транслировать контент с различных мобильных устройств на экран телевизора; защищенный доступ – технологии Daily Security, обеспечивающие полную защиту данных, защиту от хакерских и фишинговых атак, возможность защиты паролем пользователя и защиту от несанкционированного доступа на аппаратном уровне; увеличение шрифта – удобно для пользователей с ослабленным зрением или пожилых людей; Visual Aid – дополнительные настройки изображения для комфортного просмотра для людей с нарушением цветового восприятия; голосовое управление – простой и современный способ управления телевизором с помощью Google Assistant; поиск пульта – больше не придется тратить время на его поиски.

Новая модель также оснащена технологиями защиты зрения – Eye Care. Технология Low Blue Light снижает интенсивность вредного синего излучения. Это не только повышает зрительный комфорт, но и обеспечивает лучшую защиту глаз, позволяя смотреть телевизор без напряжения. Технология антимерцания Flicker Free обеспечивает стабильный уровень яркости без мерцания. Это делает просмотр телевизора комфортным даже в вечернее время и безопасным для детей.

Основные характеристики модели E55H: четкое изображение с разрешением HD (32") и Full HD (40", 43"); яркая и контрастная картинка благодаря LED-подсветке и частоте обновления 60Гц; звук Dolby Audio и специальные настройки Wonder Audio- персонализированный формат звучания, усилитель диалогов и адаптивный звук; современные разъемы (HDMI, USB и другие) для подключения внешних устройств.

«За последний год мы вывели на рынок наши инновационные флагманские модели, такие, как OLED телевизоры, уникальный портативный телевизор 24LP60G и первые в мире телевизоры с функцией «ИИ Караоке». Сейчас мы пополнили наш ассортимент бюджетной линейкой, предлагая пользователям современные решения по привлекательной цене», – сказал Илья Мазуренко, генеральный директор официального представительства Skyworth в России.

Телевизоры Skyworth E55H вскоре станут доступны в официальном интернет-магазине Skyworth, а также в розничных сетях и на маркетплейсах.

Во второй половине 2025 г. Skyworth также запускает в России редкий для нашего рынка QLED телевизор Q66H из линейки с защитой зрения с диагональю 60 дюймов.