Skyworth запускает в России продажи портативного телевизора

Компания Skyworth, производитель телевизоров, объявляет о выходе на российский рынок портативного телевизора 24P2E. Новинка сочетает в себе мобильность и технологии, включая технологии защиты зрения Eye Care. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

В отличие от ноутбуков и планшетов, которые чаще используются для работы, этот гаджет создан именно для просмотра видео-контента. Матовый экран обеспечивает комфортный просмотр, снижая нагрузку на зрение, а технологии Eye Care защищают глаза, минимизируя вредное синее излучение и устраняя мерцание.

В отличие от ноутбуков, которые созданы для работы, этот телевизор идеально подходит для просмотра спортивных трансляций, фильмов и сериалов. На одном заряде телевизор работает более 3 часов в режиме просмотра видео, что сопоставимо с автономностью планшетов и ноутбуков стоимостью от 100 тыс. руб. При этом цена портативного телевизора Skyworth составит 24 990 руб.

24P2E можно переносить из комнаты в комнату и пользователю не нужно покупать несколько телевизоров для разных помещений для просмотра телепередач и фильмов. Компактный размер и возможность зарядки от розетки, авто и даже от устройств на солнечных батареях позволяют брать телевизор с собой на шашлыки, на дачу или в поездки.

«Одно из главных преимуществ портативного телевизора – небольшой вес 4,1 кг и экран 24 дюйма: планшеты и ноутбуки с таким размером экрана либо отсутствуют на рынке, либо предназначены для профессиональных задач и стоят значительно дороже», — отметил Илья Мазуренко, генеральный директор официального представительства компании Skyworth в России и СНГ.

Новый портативный телевизор Skyworth станет доступен в мае для покупки в официальном интернет-магазине компании, а также на популярных маркетплейсах Ozon и «Яндекс.Маркет».

«Наш портативный телевизор идеально впишется в ваш ритм жизни: вы не пропустите спортивный матч любимой команды на даче во время приготовления шашлыка, сможете смотреть любимые сериалы в дороге, проводить семейные вечера в гостиной или на природе. Компактный дизайн позволит брать его в путешествия, на пикники или использовать на кухне, готовя по видео рецептам из интернета. Отличное решение для активных, для домоседов, для детей и для гурманов», — сказал Илья Мазуренко.