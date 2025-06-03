Skyworth запускает в России продажи телевизоров с функцией AI Karaoke

Телевизоры с функцией AI Karaoke теперь доступны в России с двумя типами экранов: Mini LED и QLED+. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

Главной особенностью новинок является функция Karaoke на базе искусственного интеллекта. Технология Al Vocal Removal позволяет снизить до удобного уровня или убрать совсем голос певца из любой композиции. Встроенная функция улучшения звука обрабатывает голос пользователя, создавая гармоничное звучание. А микрофоном выступает специальный пульт управления. Это решение позволяет пользователям исполнять караоке-композиции прямо с телевизора в приложениях RuTube, «VK Видео», «Кинопоиск», YouTube и др.

«Мы рады представить наши передовые решения в России. Skyworth выступает новатором в индустрии домашних развлечений и предлагает покупателям больше, чем просто телевизор. Караоке – очень популярный вид развлечений в России. С нашими телевизорами вы сможете собираться с друзьями и семьей у вас дома и петь в Караоке без покупки дополнительного оборудования и приложений. Уверен, что российские потребители оценят эксклюзивные продукты по достоинству. Новинки уже доступны к покупке по ценам от 109 990 руб. за модель X85G с диагональю 75 дюймов и 84 990 руб. за модель Q75G 75 дюймов», – отметил генеральный директор официального представительства Skyworth в России Илья Мазуренко.

Skyworth Skyworth запускает в России продажи телевизоров с функцией AI Karaoke

Обе модели пока можно приобрести только в официальном магазине Skyworth и в нем же на «Яндекс Маркете».

В комплекте с телевизором идет пульт дистанционного управления, который одновременно служит микрофоном. С его помощью можно найти любую песню или клип и, нажав кнопку «караоке», настроить тон и тембр звука.

Представленные модели Skyworth X85G и Q75G входят в серию телевизоров Magic Sound TV. В телевизор встроен саундбар с 2.1.2-канальной звуковой системой из семи динамиков, включая сабвуфер мощностью 20 Вт и частотой 45 Гц, четыре акустических твитера и два полноразмерных динамика. Общая выходная мощность аудиосистемы составляет 50 Вт с эффектом пространственного звучания.

Mini LED и QLED+ телевизоры оснащены матовыми экранами с антибликовым покрытием с разрешением 4K и частотой 120 Гц HSR, что позволяет использовать телевизор для игр. Модели будут представлены в диагоналях 65 и 75 дюймов.

Также модель X85G - первый телевизор бренда Skyworth на российском рынке с технологией Mini LED и передовой технологией Local Dimming. Отличие Mini LED технологии от QLED в том, что в каждом светоизлучающем элементе используются усовершенствованные сдвоенные чипы, состоящие в сумме из 16 кристаллов на элемент. Эта технология повышает яркость, а в сочетании с широкоугольной линзой обеспечивает более четкое изображение, схожее по качеству с OLED-панелями.