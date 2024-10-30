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Телевизоры серии BMW доступны в России

В ГУМе стартовали продажи телевизоров китайского производителя Skyworth, созданных в коллаборации с дизайн-бюро покинувшего Россию немецкого автомобильного бренда.

Дизайн телевизоров Skyworth SXF9850 серии BM создан компанией Designworks, официальным дизайн-бюро BMW Group. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

В линейке представлены безрамочные 4K OLED-телевизоры диагональю 55, 65 и 77 дюймов. Толщина корпуса составляет 3,9 мм. Острые углы экрана сглажены. Декоративная кромка экрана достигается алмазной огранкой и полировкой. Дизайн телевизора дополнен элементами из натуральной кожи с ручной строчкой: на боковой панели и подставке добавлены кожаные шильдики с логотипом бренда.

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Skyworth
Телевизоры серии BMW доступны в России

Модели SXF9850 оснащены системой освещения BMW Ambient Lighting. В нижней панели разработчики добавили световые полосы. Функция служит индикатором управления телевизором и отсылает к характерной подсветке в автомобилях BMW. Подсветка загорается при запуске устройства и смене режимов. Технология Dolby Atmos также отсылает к автомобильной аудиосистеме объемом, чистотой и силой звука с широким звуковым диапазоном.

Регулируемое металлическое основание позволяет зрителям поворачивать устройство влево и вправо, регулируя угол обзора. 3D-тиснение на задней панели телевизора имитирует саржевое плетение и скрывает источник басов- усилитель мощностью 20Вт, создавая декоративный эффект.

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«Данная модель представляет собой сочетание идеального качества изображения, высоких технологий и эксклюзивного дизайна. С технологической точки зрения это премиальная модель, оснащенная самыми современными аппаратными и программными инновациями: MEMS, VRR, Freesync Premium, Game console, экран 120 Гц, процессор последней модели на базе искусственного интеллекта, системы защиты зрения, датчик движения и много других режимов и функций. Этот телевизор идеально подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций или игр в приставку», – сказал руководитель официального представительства компании Skyworth в России и СНГ Илья Мазуренко.

Главная особенность серии ВМ – использование натуральных материалов: металла, стекла и кожи, а также горизонтальный скульптурный стиль в форме и элементах дизайна. В цветовой палитре преобладает холодный серо-голубой цвет с контрастным молочно-коричневым оттенком кожаных деталей и серебристые акценты.

Серия BM включает в себя не только телевизоры, но и бытовую технику. Модели бытовой техники появятся на российском рынке во второй половине 2025 г.

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