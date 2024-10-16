Первый в мире AI Karaoke- телевизор представили в Китае

Не имеющий аналогов Mini LED телевизор с функцией AI Karaoke представили в Китае. Продукт появится на российском рынке в декабре этого года. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

Главной особенностью новинки является функция Karaoke на базе искусственного интеллекта, впервые интегрированная в телевизор. Это решение позволяет пользователям исполнять караоке-композиции прямо с телевизора в приложениях YouTube и YouTube Music. Технология Al Vocal Removal удаляет голос певца из любого видео, оставляя только музыкальную дорожку. Встроенная функция улучшения звука обрабатывает голос пользователя, создавая гармоничное звучание. В российских моделях телевизор будет поддерживать такие сервисы, как Rutube и VK Video.

«Мы рады представить наши передовые решения на Canton Fair 2024. Skyworth выступает новатором в индустрии домашних развлечений и предлагает покупателям больше, чем просто телевизор. Новинка с функцией AI Karaoke появится в России уже в декабре этого года по цене от 69 990 рублей за модель с диагональю 55 дюймов. Уверен, что российские потребители оценят новинку по достоинству», – генеральный директор официального представительства Skyworth в России Илья Мазуренко.

В комплекте с телевизором идет пульт дистанционного управления, который одновременно служит микрофоном. С его помощью можно легко найти любую песню или клип и, нажав кнопку «караоке», настроить тон и тембр звука.

Представленная модель Skyworth G7E (X85G) входит в серию телевизоров Magic Sound TV. Skyworth Acoustic Lab и Design Center интегрировали в линейку телевизоров сабвуфер и звуковую панель для обеспечения высокого качества звука. В телевизор встроен саундбар с 2.1.2-канальной звуковой системой из семи динамиков, включая сабвуфер мощностью 20 Вт и частотой 45 Гц и четыре акустических твитера, которые создают широкий частотный диапазон. Выходная мощность аудиосистемы составляет 50 Вт. Звуковое поле направлено на 180° влево и вправо.

Экран телевизора оснащен технологией Mini LED с разрешением 4K и частотой 120 Гц, что также позволяет использовать телевизор для игр. Технология обеспечивает яркое и контрастное изображение, увеличенную глубину черного цвета и точную цветопередачу. Модель представлена в диагоналях 55”, 65”, 75” и 86”.