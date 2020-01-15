Индексная книга CNews*
Беспроводные технологии Wireless technologies
Публикаций - 2050, упоминаний - 2298
Беспроводные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 29
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 25
|DigiTimes - Издание 1284 20
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 13
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 10
|Forbes - Форбс 591 5
|FT - Financial Times 1118 5
|РИА Новости 766 5
|The Register 1286 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
|Tom’s Hardware 127 2
|Ananova 249 2
|EE Times 156 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.