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Индексная книга CNews*
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Беспроводные технологии Wireless technologies



15.01.2020 Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal
01.11.2019 Legrand запускает новую серию беспроводных звонков
01.11.2019 NEC представила инструменты для беспроводных презентаций
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона
12.07.2019 Huawei объявила о старте продаж в России беспроводных наушников Freelace. Цена
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей
02.07.2003 Рынок беспроводных сетей: самый быстрорастущий в мире

Публикаций - 2050, упоминаний - 2298

Беспроводные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 420
Apple Inc 10683 372
Huawei 3222 255
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 232
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 201
Intel Corporation 11262 192
IBM - International Business Machines Corp 8941 183
Microsoft Corporation 22497 175
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 160
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 157
LG Electronics 3372 147
Nvidia Corp 3118 132
Lenovo Group 2077 106
Элемент ГК - Elementec 1523 101
Xiaomi 1095 95
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 88
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 76
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 62
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 60
Yandex - Яндекс 5015 57
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 53
AMD - Advanced Micro Devices 3661 43
Cisco Systems 4720 41
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 40
Samsung - Harman - JBL 167 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 37
HP - Hewlett-Packard 3567 34
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 32
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 30
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 29
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 28
Amazon Inc - Amazon.com 2650 28
Крок - Croc 1616 26
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 20
BBK OPPO Electronics 281 19
Meta Platforms - Facebook 4267 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 17
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 16
РЖД - Российские железные дороги 1458 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 30
Самолёт ГК 216 22
Лента - Сеть розничной торговли 912 22
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 20
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 16
Почта России ПАО 1853 15
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 13
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 13
Альфа-Банк 1476 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
Связной ГК 1190 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 7
Газпром ПАО 1008 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 6
Шоколадница - сеть кофеен 36 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 4
LEGO 202 4
Роснефть НК 434 3
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 3
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 5 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 3
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Империя-Фарма 90 2
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 2
Wildberries - Вайлдберриз 185 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 11 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 2
Техносила - СервисТрейд 239 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 168
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 140
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 82
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 70
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 45
Президент Российской Федерации 3770 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 18
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
Администрация Президента РФ 904 7
Верховный суд Российской Федерации 709 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 6
Таможня - Таможенная служба 421 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Правительство Москвы 1640 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
Президент Украины 92 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 15
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 14
WiMAX Forum 66 9
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 1395
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 687
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 680
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 655
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 590
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 553
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 513
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 464
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 441
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 365
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 359
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 320
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 294
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 266
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 258
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 252
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 250
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 244
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 242
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 242
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 228
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 212
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 211
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 201
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 196
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 194
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 191
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 189
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 187
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 182
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 171
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 166
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 161
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 161
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 158
Автофокус - Автофокусировка 699 157
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 155
DDR - Double data rate 2422 152
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 145
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 138
Google Android 11959 570
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 243
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 135
Linux OS 7669 135
Microsoft Windows 2000 2856 120
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 94
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 85
Nokia Symbian OS 1388 80
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 75
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 61
Microsoft Windows 2104 59
Microsoft Windows 7 1780 44
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 43
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 42
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 40
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 40
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 40
Apple iOS 6422 40
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 38
Intel XScale PXA 155 36
Apple iPod 1369 36
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 34
Intel Celeron - Серия процессоров 924 33
Microsoft Office 3247 33
Apple macOS 1457 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 28
Acer Iconia 93 24
Nokia Nseries 424 22
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 20
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 19
Honor - серия смартфонов 138 19
AMD Mobility Radeon 223 19
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 18
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 18
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 18
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 17
Mozilla Firefox - браузер 1738 16
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 15
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 15
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 14
Путин Владимир 2542 22
Мельникова Анастасия 197 8
Акимов Максим 170 7
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 27 4
Чернышенко Дмитрий 320 2
Массух Илья 202 2
Рылов Дмитрий 45 2
Исаев Камиль 18 2
Ложкин Сергей 18 2
Новиков Олег 6 2
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 2
Климарев Михаил 47 1
Быченко Андрей 0 1
Нарвский Андрей 0 1
Pissarro Camille - Писсарро Камиль 0 1
Olszynka Pawel - Ольжинка Павел 0 1
Melamed Doug - Меламед Дуг 0 1
Edlund Anders - Эдлунд Андерс 0 1
Нисман Стив 1 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Кузнецова Ольга 10 1
Абрамов Сергей 69 1
Мишустин Михаил 376 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
Гостев Дмитрий 22 1
Савицкий Андрей 12 1
Проскура Дмитрий 28 1
Гришин Дмитрий 185 1
Кузьмин Сергей 33 1
Wu Crowley - Ву Кроули 13 1
Панков Александр 67 1
Гаранин Евгений 23 1
Шафигуллин Лутфулла 7 1
Копосов Максим 13 1
Рахметов Руслан 34 1
Иванов Александр 83 1
Кузнецов Александр 85 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 644
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 429
Япония 10069 163
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 149
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 147
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 138
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 105
Земля - планета Солнечной системы 7427 80
Китай - Тайвань 2115 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 68
Азия - Азиатский регион 3803 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 49
Беларусь - Белоруссия 3525 45
Австралия - Австралийский Союз 2791 44
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 41
Россия - СФО - Новосибирск 3269 40
Россия - ПФО - Казань 2085 38
Казахстан - Республика 4467 37
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 29
Америка 2011 27
Африка - Африканский регион 2928 27
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 26
Швеция - Королевство 2072 25
Германия - Берлин 635 23
Россия - ЦФО - Тульская область 965 22
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 22
Нидерланды 2197 22
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 20
Россия - Сибирь 1579 19
Армения - Республика 1112 18
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 17
Австрия - Австрийская Республика 1020 16
Бразилия - Федеративная Республика 1945 15
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 15
Европа Восточная 2927 14
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 13
Россия - СФО - Омская область 517 13
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 13
Германия - Федеративная Республика 8903 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 877
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 324
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 217
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 114
Эргономика 840 105
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 91
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 81
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 79
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 47
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 47
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 40
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 36
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 29
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 28
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 27
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 21
Юриспруденция 1629 20
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 19
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 14
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 14
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 12
Физика - Physics - область естествознания 889 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 10
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 7
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 5
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 5
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 4
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 4
Образование в России 460 3
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