Власти нашли картельный сговор у продавцов беспроводных наушников. Возбуждено дело

ФАС возбудила дело против нескольких продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах. Их подозревают в картельном сговоре с цель повышения цен. Сотрудники ведомства прочитали сообщения в общем чате злоумышленников, где они договаривались о ценах и о карах тем, кто к ним не присоединился.



Возбуждено дело

Ряд продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах подозреваются Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Служба установила факты синхронного повышения цен и возбудила дело по признакам картельного сговора — пункт 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Кто именно состоял в сговоре, не уточняется. Торговые площадки тоже не указаны. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.

Картельный сговор

ФАС провела сравнительный анализ цен на беспроводные наушники на маркетплейсах, а также выяснила, что несколько продавцов с октября 2023 г. по февраль 2024 г. с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность и синхронно поднимали цены. Были установлены факты таких повышений, совпадающие с датами соответствующих сообщений в чате договорившихся продавцов.

freepik Продавцы маркетплейсов искусственно завышали на маркетплейсах цены на наушники

В картеле действовали строгие правила — соблюдение договоренностей контролировалось, в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор применялись санкции.

В качестве кары, например, выкупался товар неприсоединившихся, оформлялась доставка в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего эту доставку никто не забирал. Другая мера — искусственное занижение рейтинга с помощью негативных отзывов.

«Таким образом участники сговора ограничивали конкурентов в возможности вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль», — говорится в сообщении ФАС.

Цена кусаются

Причин для удорожания электроники в России много и без того. В 2023 г. цены на потребительскую электронику выросли почти во всех сегментах на 10–15%, как сообщал «Коммерсант» в феврале 2024 г. В качестве причин эксперты называли ключевую ставку ЦБ и курсы валют, сбои в международной логистике.

А в апреле 2024 г. CNews написал, что россияне столкнулись с очередным резким подорожанием на маркетплейсах. Редакция обнаружила тогда на Ozon и «Яндекс Маркете», входящих в число самых популярных интернет-магазинов в России, уведомление о необходимости уплаты таможенной пошлины в размере до 15% при покупке техники из-за рубежа.

С 1 апреля 2024 г. порог беспошлинного ввоза в России снижен с тысячи евро (99,4 тыс. руб.) до всего лишь 200 евро (19,9 тыс. руб.). При этом почти любой современный смартфон, например, с относительно достойными характеристиками стоит ощутимо дороже этих 200 евро. То есть если заказывать, к примеру, культовый смартфон Nothing Phone 2, который на старте продаж летом 2023 г. стоил минимум $599 (55,4 тыс. руб.), уже превышает потенциальный будущий лимит. Следовательно, для россиян этот телефон, который сейчас ввозится в страну по «серому» импорту, будет стоить еще дороже – на 15%, с учетом размера таможенной пошлины.

Тоже в апреле 2024 г. стало известно, что Минпромторг рассматривает возможность добиться снижения стоимости отечественной техники, чтобы она была не дороже китайской. При этом реальная цена никуда не исчезнет — компенсацию разницы, чтобы производители не несли убытки, государство возьмет на себя.