«Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver

Флагманской моделью в новой линейке беспроводных вертикальных пылесосов бренда стал Dreame Trouver J30. Старшая версия получила мотор с мощностью 450 Вт и силой всасывания 24 кПа. Таких показателей в реальном использовании достаточно для эффективной уборки помещения и любых поверхностей. Емкий аккумулятор обеспечивает время работы до 60 минут. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Одной из главных особенностей модели Dreame Trouver J30 стала складная ручка, за счет такой конструкции уборка труднодоступных мест станет комфортнее. Другой отличительной чертой флагмана линейки стала функция влажной уборки, которую можно проводить при помощи дополнительной комплектной щетки. Сам комплект Dreame Trouver J30 порадует набором всего необходимого, четырех щеток и кронштейна для установки пылесоса на стену.

Средняя модель в линейке – пылесос Dreame Trouver J20. Эта версия оснащена мотором с мощностью 250 Вт и силой всасывания 17 кПа. Максимальное время работы от одного заряда аккумулятора составляет до 50 минут, в зависимости от выбранного режима мощности. Контролировать силу всасывания, как и в старшей версии, можно на светодиодном экране. Складная ручка, ставшая отличительной особенностью для всей J-серии, позволит очистить поверхности даже в труднодоступных местах.

«Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver

Помимо док-станции для размещения пылесоса в помещении, в комплекте с моделью Dreame Trouver J20 также идут три щетки для разных сценариев и условий уборки.

Младшую в линейке модель Dreame Trouver J10 можно назвать базовым вариантом для комфортной уборки. Мощность двигателя составляет 150 Вт, а мощность всасывания пыли и мусора – 8 кПа. Максимальное время работы на одном заряде батареи, по словам производителя, составляет 35 минут. Dreame Trouver J10, как и старшие версии, оснащен складной ручкой, необходимой для тщательной уборки в труднодоступных местах. Вес пылесоса составляет всего 1,07 кг, что дополнительно облегчит процесс уборки.

Стоимость модели Dreame Trouver J30 на старте продаж составит 10,99 тыс. руб. Стоимость модели Dreame Trouver J20 на старте продаж составит 7,99 тыс. руб. Стоимость модели Dreame Trouver J10 на старте продаж составит 5,99 тыс. руб. Промо-цены будут действительны только в период с 16 апреля по 29 апреля 2024 г.

Серию беспроводных вертикальных пылесосов Dreame Trouver J-серии уже можно приобрести в интернет-магазине или мобильном приложении «Ситилинка».