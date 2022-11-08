Новая коллекция беспроводных наушников 2Drumtek BH300 от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, вывела на российский рынок беспроводную гарнитуру 2Drumtek BH300. Новинка представлена в черном, зеленом и белом цветах. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

При создании динамиков для 2Drumtek BH300 производитель использовал инновационную технологию гибридной мембраны, чтобы обеспечить сбалансированный и широкий диапазон звучания. Внешняя часть мембраны изготовлена из мягкого и гибкого термополиуретана. Он отвечает за сверхглубокие низкие частоты. Центральная часть мембраны сделана из наномицелия и углеродных волокон японского производства с использованием передовых биотехнологий. Она неспроста выглядит как шероховатая сетка из выпуклых и вогнутых сот: так же устроены стены в концертных залах. Неровная поверхность помогает эффективно уменьшать эхо.

Новинка воспроизводит звук в диапазоне 20 Гц – 20 кГц. Диаметр динамика составляет 40 мм, а его чувствительность в 100 дБ позволяет создать необходимый и безопасный уровень громкости звука.

2Drumtek BH300 от A4Tech

Наушники оснащены встроенным всенаправленным микрофоном, который уменьшает фоновые и окружающие шумы. Это пригодится, например, сотрудникам, которым важно, чтобы во время переговоров им не мешали присутствующие вокруг люди или посторонние звуки. Микрофон работает в диапазоне 100 Гц - 10 кГц и обладает чувствительностью в 42 дБ.

Легкие и мягкие амбушюры из эко-кожи плотно прилегают к ушам. Оголовье выполнено из высококачественного мягкого силикона, за которым легко ухаживать. Наушники можно компактно сложить тремя способами, что позволяет с комфортом брать их с собой в поездки по городу или в путешествие.

2Drumtek BH300 подсоединяются практически к любому устройству – планшету, ноутбуку, ПК, мобильному телефону, телевизору, PlayStation, Xbox и др. Модель поддерживает Bluetooth версии 5.3. Это обеспечивает стабильное соединение с оптимальной защитой от разрывов и помех. Девайс эффективно работает на расстоянии до 10 метров от подключенного устройства, чего достаточно для свободного перемещения по квартире. Управлять гарнитурой легко – все кнопки расположены прямо на наушниках: питание, регулировка громкости, переключение треков и др.

Новинка автономно работает до 35 часов за счет встроенного литиевого аккумулятора емкостью 400 мАч. Полная зарядка с помощью комплектного кабеля USB Type-C занимает 1,5 часа, а 15 минут подзарядки хватит на три часа воспроизведения. При необходимости, например, когда батарея разряжена, к 2Drumtek BH300 можно подключить входящий в комплект аудиокабель 3,5 мм и продолжать получать удовольствие от использования гарнитуры.

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Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г/ в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.