Canyon анонсировал беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404

Canyon, бренд доступных по цене мобильных аксессуаров, компьютерных и игровых гаджетов, расширяет продуктовую линейку и представляет беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404.

Устройство позволяет быстро и безопасно заряжать четыре гаджета одновременно без лишних проводов, включая два смартфона, один из которых – через магнитный беспроводной модуль. Эта беспроводная зарядная станция совместима с большинством популярных на рынке смартфонов. Девайс подходит для зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Станция совместима с любым смартфоном и наушниками, поддерживающими стандарт Qi. Также пользователь сможет заряжать смарт-часы бренда Apple Watch Series от 2 до 7. Об этом CNews сообщили представители Canyon.

Пользователю доступна как вертикальная, так и горизонтальная зарядка, благодаря специальной конструкции станции. Это позволяет смотреть видео и чатиться в мессенджерах прямо по время зарядки смартфона.

Canyon WS-404

Благодаря чипсету Bland для каждого заряжаемого устройства определяется оптимальная мощность. Кроме этого, девайс предусматривает быструю зарядку для гаджетов с уровнем заряда батареи от 0 до 80%, далее активируется стандартный режим. Все это предохраняет аккумуляторы устройств от перегрева, что позволяет потенциально продлить срок их службы.

Модель выполнена в пластике черного цвета. Габариты зарядной станции составляют 138x105х161 мм. Вес устройства 510 грамм.

В комплекте поставляется мощный адаптер на 36 Вт для подзарядки самого устройства.

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Беспроводная зарядная станция 4-в-1 WS-404 от Canyon уже доступна к покупке на российском рынке. Гарантия производителя на устройство составляет два года.

Устройство уже доступно к покупке за 5490 руб.

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Canyon Accessories – бренд доступных по цене мобильных аксессуаров, компьютерных гаджетов, носимых устройств и игровых инструментов. Создан в Нидерландах в 2003 г., к настоящему времени вырос до полномасштабного бренда потребительской электроники. Canyon имеет офисы в 16 странах, а продукция бренда продается более чем в 26 странах по всему миру.