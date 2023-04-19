Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования. Она поможет поддерживать связь с сотрудниками без подключения к интернету и мобильной связи. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Сегодня предприятия ОЭЗ Москвы предлагают рынку различные инновационные решения, в том числе в области промышленного интернета вещей. Так, один из резидентов, вложивший в создание производства на территории ОЭЗ более 100 млн руб., разработал новую локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которая позволяет оперативно связаться с сотрудником в полевых условиях для контроля и корректировки поставленных задач, предупредить его о возможных угрозах, дать указания по дальнейшим действиям. Инновация будет прежде всего востребована в нефтегазовой, энергетической, строительной отраслях, где производственные объекты зачастую располагаются в труднодоступных местах без наличия сотовой связи», – сказал Владислав Овчинский.

Для развертывания системы требуются только многофункциональные трекеры и мобильное приложение на смартфоне или планшете.

Мастер-трекер находится у ответственного лица (руководителя, бригадира, администратора) и получает пакеты данных со всех остальных трекеров в системе, которые раздаются рабочим, сотрудникам, участникам мероприятия. Полученные данные визуализируются на экране смартфона или планшета. Через приложение возможна отправка текстовых сообщений на маячки рабочих, которые имеют возможность отправки сигнала SOS на устройство руководителя.

«Компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» в 2019 г. Сейчас она занимает около 1300 кв. метров на территории площадки «Печатники». Компания создала около 80 рабочих мест. Использование изобретения обеспечит координацию действий сотрудников и мониторинг безопасности условий труда», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Он добавил, что благодаря новинке можно отслеживать местоположение сотрудника, его активность, удары и падения, обездвиженность, частоту сердечных сокращений, наличие средств индивидуальной защиты, атмосферное давление, индекс качества воздуха, показатели концентрации газов с персонального газоанализатора.

«Новая система мониторинга персонала прошла испытание на открытой местности в Московской области, где было определено максимальное расстояние между устройствами руководителя и рабочих в различных условиях. Тестирование показало, что соединение сохраняется на расстоянии до 600 метров в условиях прямой видимости, а также при перемещении мастер-трекера на транспортном средстве. Полученные результаты позволяют рекомендовать такую систему в качестве простого и экономичного решения для выездных рабочих групп и ремонтных бригад до восьми человек, работающих в условиях отсутствия подключения к сети Интернет и мобильной связи на небольших территориях на открытой местности», – отметил технический директор компании Михаил Нагорский.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.